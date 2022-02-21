سن مناسب اولین مراجعه دختران به متخصص زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، سودابه درویش با اشاره به اینکه برای بسیاری از نوجوانان اولین معاینه پزشکی توسط متخصص زنان تنها شامل معاینه خارجی دستگاه تناسلی است اظهار کرد: در صورت مشاهده خونریزی غیر طبیعی واژن، پریودهای دردناک و ترشحات واژنی غیر معمول یا مشکلات دیگری که روی باروری تأثیر می‌گذارد ممکن است معاینه لگنی نیز لازم باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه ملاقات با دکتر زنان و معاینه لگنی ممکن است احساس ترس، نگرانی یا اضطراب را برای نوجوان به همراه داشته باشد افزود: برای فرزند خود اهمیت این معاینه را توضیح دهید و به ترس و سوالات او پاسخ دهید، شما می‌توانید او را برای این ملاقات آماده کنید تا کمتر دچار استرس و نگرانی شود.

درویش با تاکید بر اهمیت معاینه دختران نوجوانان توسط پزشک زنان خاطرنشان کرد: ممکن است فرزند ما فکر کند زمانی که مشکلی ندارد نباید به متخصص زنان مراجعه کند و از اهمیت این معاینه آگاه نباشد.

وی خاطرنشان کرد: به فرزند خود توضیح دهید که او می‌تواند اطلاعات درستی برای هر سوال محرمانه‌خود در مورد جنسیت، تغییرات بدن و پریود را از متخصص دریافت کند و یا می‌تواند درباره بیماری‌های مقاربتی و زندگی سالم اطلاعات بیشتری ضمن این ملاقات کسب کند.

جراح و متخصص زنان و زایمان افزود: همچنین اگر نوجوان پریود نمی‌شود یا درد زیادی در این دوران دارد، می‌تواند این مسائل را با پزشک در میان گذاشته و درمان شود.

وی اهمیت تشخیص به موقع در درمان را مورد توجه قرار داد و افزود: به طور مثال اگر فردی در بازه زمانی مشخص پریود نشود می‌تواند نشانه اختلال هورمونی یا آناتومیک باشد بنابراین تشخیص زودهنگام در دریافت بهترین و مؤثرترین درمان‌ها ضرورت دارد.

انتخاب دکتر زنان مناسب یکی دیگر از ضروری‌ترین مواردی بود که دکتر درویش به آن اشاره کرد و تاکید کرد: پزشکی که دختر خود را نزد او می‌برید بهتر است فردی باشد که وقت می‌گذارد تا دخترتان تا جایی که ممکن است احساس راحتی کند.

وی گفت: برای اینکه بدانید دخترتان چه پزشکی را ترجیح می‌دهد نظر او را در این باره بپرسید، پزشک جوان یا مسن؟ گاهی ممکن است متخصص زنان و زایمان شما را ترجیح دهد و قبل از اینکه دختر خود را به مطب متخصص زنان ببرید از او بپرسید که آیا با این پزشک احساس راحتی می‌کند یا خیر، برخی دختران ممکن است به پزشکی که با مادرشان در ارتباط است اعتماد نکنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اضافه کرد: از او بپرسید که آیا دوست دارد زمان معاینه دکتر زنان شما هم کنار او باشید یا خیر، اجازه دهید گاهی با متخصص زنان تنها باشند چرا که ممکن است در حضور شما خجالت کشیده و نتواند با پزشک صادق باشد، به علاوه زمان تنهایی به او این امکان را می‌دهد که پزشک را به عنوان فردی بی طرف و آگاه شناخته و هر نگرانی یا سوالی که دارد با او در میان بگذارد و سوال از دکتر زنان برای او راحت‌تر شود.

نوجوان خود را درباره سوالات احتمالی پزشک آماده کنید

وی ادامه داد: نوجوان را برای پاسخ دادن به سوالاتی که معمولاً متخصص زنان در مورد تاریخچه پزشکی می‌پرسد، مانند تاریخ آخرین پریود کی بوده؟ آیا مشکلی در زمینه پریود (درد یا خونریزی شدید) داری؟ آیا ترشحات نگران کننده، زخم، خارش یا ناراحتی در قسمت واژن خود احساس می‌کنی؟ آماده کنید.

درویش با اشاره به این موضوع که با استفاده از اطلاعات به دست آمده از این گفت و گو دکتر زنان در مورد نوع آزمایش‌های مورد نیاز تصمیم می‌گیرد خاطرنشان کرد: به دختران نوجوان در مورد اهمیت صادقانه بودن پاسخ‌ها زمان معاینه دکتر زنان توضیح دهید و او را تشویق کنید زمان مشاوره دکتر زنان هر نوع سوالی که دارد از پزشک خود بپرسد مهم نیست که چقدر احمقانه یا خجالت آور به نظر برسد. به او بفهمانید که دکتر بارها این سوالات را از زبان بیماران دیگر هم شنیده است و هیچ وقت آن‌ها را با کسی در میان نخواهد گذاشت.

توضیحاتی درباره معاینه جسمانی بخش دیگری از این گفت و گو را به خود اختصاص داد وی افزود: معمولاً دستیار پزشک یا یک پرستار به جای دکتر علائم حیاتی شامل وزن و فشار خون را اندازه گیری می‌کند، سپس پزشک گردن، سینه، قلب، ریه‌ها و شکم را بررسی می‌کند و همچنین ممکن است آزمایش ادرار نیز لازم باشد، این معاینه اطلاعاتی در زمینه سلامت کلی نوجوان را در اختیار دکتر قرار می‌دهد.

جراح و متخصص زنان و زایمان خاطرنشان کرد: اگرچه سرطان سینه در نوجوانان بسیار نادر است اما باید حتماً توسط متخصص زنان این معاینه انجام شود، این معاینه برای اطمینان از اینکه نوجوان شما رشد طبیعی دارد انجام شده و هر گونه کیست، توده و یا مشکلی تشخیص داده می‌شود.

درویش توصیه کرد: قبل از این معاینه دکتر زنان دختر خود را با آنچه در اتاق مواجه خواهد شد آشنا کنید، علاوه بر این باید از اهمیت این معاینه برایش توضیح دهید تا کمتر احساس ناراحتی کند، اهمیت این معاینه این است که پزشک مطمئن می‌شود هیچ زخم، تورم و مشکل خاص دیگری در دستگاه تناسلی وجود ندارد.