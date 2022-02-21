ردیاب بهتر است یا دزدگیر ماشین؟!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ردیاب وسیله ای کوچک و الکترونیکی است که برای آگاه شدن از موقعیت مکانی وسیله و یا شخص مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا همیشه نگران کودک و فرزندان خود هنگام بازگشت از مدرسه یا کلاس هستید، آیا نگران حیوانات خانگی، وسایل های شخصی وسایل های نقلیه خود هستید، همیشه نگران گم شدن پدر و مادران خودکه دچار بیماری آلزایمرند هستید و نمی دانید برای حل این مشکل چه باید کرد؟ پس تا آخر این مقاله همراه ما باشید تا مشکل و نگرانیتان بر طرف شود و راه چاره را بیابید!

کاربرد ردیاب

این دستگاه کوچک کاربرد فراوانی دارد.ردیاب دارای 3 نوع متفاوت شامل ردیاب خودرو، ردیاب موتور سیکلت، ردیاب شخصی است. از کاربرد این وسیله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* این وسیله برای پدر و مادرانی که شاغل هستند و یا به دلایلی توانایی این را ندارند که همراه کودکان باشند و همیشه نگران بچه هایشان هستند بسیار کاربرد دارد. برای رفع این نگرانی شما می توانید با استفاده از ردیاب شخصی همیشه از محل و موقعیت کودکان خود با خبر باشید.

در بعضی خانه ها پیرمرد و پیرزن ها و یا افرادی زندگی می کنند که دچار بیماری آلزایمر و یا فراموشی هستند که همیشه اقوام و خانواده های این افراد نگرانشان هستند و همیشه و هر لحظه نمی توانند زمان خود را برای این افراد اختصاص دهند، در این شرایط نیز شما میتوانید با نصب ردیاب شخصی بر روی لبای های آنان، همیشه از موقعیت مکانی آنان با خبر باشید و دیگر نگران گم شدن آنان نباشید.

* بعضی از افراد دارای حیوان خانگی هستند و در بیشتر اوقات استرس گم شدن حیوانات خود را دارند، برای حل این مشکل شما می توانید با نصب ردیاب شخصی، همیشه از موقعیت مکانی حیوانات خود با خبر باشید.

* اگر شما صاحب خودرو هستید و ماشینتان دارای محل پارک امنی نیست و در تلاشید تا امنیت خودرو ی خود را افزایش دهید استفاده از ردیاب خودرو بهترین گزینه است. امروزه سرقت خودرو بسیار افزایش یافته و حفظ امنیت خودرو یکی از الزامات برای صاحبان خودرو است.

* موتور سیکلت ها مخصوصا در شهرای بزرگ دارای جایگاه امنی نمی باشند و آمار سرقت این وسیله نیز بالا است. با نصب ردیاب موتور سیکلت بر روی وسیله شخصی خود می توانید همیشه از جایگاه و موقعیت مکانی ان با خبر شوید.

ردیاب بهتره یا دزدگیر ماشین؟!

باتوجه به مشکلات بالا متوجه شدید که ردیاب یکی از وسیله های پرکاربرد و پر استفاده است که برای حل مشکلات بالا مورد استفاده قرار می گیرد. افرادی که صاحب وسیله نقلیه می باشند همیشه برایشان سوال است که آیا دزدگیر تصویری برای خودرو کافی است یا نه؟

دزدگیر تصویری ماشین یکی از بهترین دزدگیر ها است که تمام اتفاقات روی خودرو را می توانید از طریق ریموت آن ببینید اما نمی توان گفت که برای امنیت خودرو کافی است! زیرا با دزدیده شدن وسایل نقلیه دیگر نمی توانید از طریق دزدگیر تصویری از مکان و موقعیت خودروی خود با خبر شوید. اینجاست که شما احتیاج به ردیاب خودرو دارید! ردیاب ماشین و یا جی پی اس ماشین وسیله کوچکی است که شما می توانید در جای دلخواه خود نصب کنید بدون آن که کسی با خبر شود و یا متوجه وجود ردیاب شود.

با ربوده شدن خودرو یا موتور سیکلتتان، می توانید از طریق ردیاب موقعیت مکانی وسیله نقلیه خود را بیابید و از سرقت خودروی خود جلوگیری کنید.

کاربرد ردیاب ماشین

ردیاب خودرو در دو نوع ردیاب سیمی و ردیاب آهنربایی است. کاربرد ردیاب ماشین بسیار است و یکی از پر طرفدارین محصولات است. زیرا با افزایش سرقت، صاحبان خودرو برای جلوگیری از این حادثه علاوه بر خرید دزدگیر ماشین خوب و حرفه ای، ردیاب ماشین را نیز تهیه می کنند تا به هنگام سرقت از موقیت مکانی خودرو باخبر باشند.

از کاربرد های دیگر ردیاب ماشین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ردیاب ماشین به صورت لحظه‌ای محل دقیق خودرو را به شما نشان می دهد و شما می توانید در دهر لحظه،از موقعیت خودروی خود با خبر شوید.

با استفاده از ردیاب شما می‌توانید خودروی خود را از راه دور خاموش کنید و کنترل کنید.

ردیاب ماشین به شما اجازه می دهد تا سرعت مجاز برای خودروی خود تعریف کنید.

تعیین محدوده جغرافیایی مشخص برای حرکت ماشین از دیگر قابلیت های ردیاب ماشین است.

ردیاب مسیر حرکت ماشین در بازه‌های زمانی مختلف را با زمان و تاریخ دقیق ثبت می کند.

نکات مهم برای نصب ردیاب

یکی از نکاتی که برای نصب ردیاب خودرو و موتور سیکلت باید رعایت کنید این است که شما نیاز به نصاب دارید که هنگام خرید این وسیله از مجموعه ی اینصب، نصاب این وسیله را بر روی وسیله نقلیه شما نصب می کند.البته ناگفته نماند که ردیاب های آهنربایی نیاز به نصب ندارند.

ردیاب های آهنربایی و یا نظامی بدون نیاز به نصب،در زیر خودرو و یا جای دلخواه مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای که هیچ کس متوجه وجود آن نشود.

عملکرد ردیاب

ردیاب به دو قسمت سیم کارت و جی پی اس تقسیم می شود. جی پی اس اطلاعات موقعیتی و مکانی را که شامل طول و عرض جغرافیایی و سرعت و جهت حرکت است را دریافت می کند و لحظه به لحظه به سیم کارت درون خود ارسال می کند. از ردیاب خودرو هم می توانید در زمان آفلاین به صورت پیامکی استفاده کنید و هم می توانید از به صورت آنلاین مورد استفاده قرار دهید.

خرید آنلاین ردیاب

ردیاب یکی از وسیله هایی است که هنگام خرید آن کمی دچار مشکل می شوید، برای خرید ردیاب بدون دردسر می توانید آن را به صورت آنلاین و اینترنتی از مجموعه ی اینصب تهیه کنید. برای خرید بهترین ردیاب ابتدا باید نیاز خود را بررسی کنید و ببینید کدام ردیاب متناسب با نیاز شما می باشد. انواع ردیاب خودرو ارای قیمت های متفاوتی هستند و برای راهنمای خرید بهترین ردیاب و یا مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان اینصب تماس بگیرید.

مجموعه ی اینصب تمام محصولات خود را به همراه گارانتی معتبر و طولانی به فروش می رساند تا خریدار با خیالی مطمئن و آسوده خرید محصول خود را انجام نماید.تمام ردیاب های اینصب به همراه گارانتی معتبر می باشد.

آیا تا به حال شما از ردیاب استفاده کرده اید؟

خیلی از افراد شاید فکر کنند که هزینه ردیاب بالاست و توانایی خریدن آن را ندارند اما مجموعه ی اینصب با ارائه بهترین قیمت ردیاب این امکان را به شما می دهد تا بهترین ردیاب را متناسب با نیاز خود تهیه کنید.این وسیله مخصوصا برای کودکان و اشخاصی که دارای بیماری آلزایمر هستند بسیار مورد استفاه قرار می گیرد.

اگر شما از ردیاب استفاده کرده اید، تجارب خود را برای ما بنویسید.

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