به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین از پیشرفت ۷۵ درصدی عملیات احداث میدانگاه مقابل متروی صادقیه خبر داد و گفت: عملیات سنگ فرش و نصب سکوهای میدانگاه تا نقطه مقابل درب ورودی مترو پیش رفته و در جبهه کاری خیابان پنجم محله صادقیه نیز کار سنگ فرش پیاده‌رو تکمیل شده است.

سرپرست سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران در تشریح روند پیشرفت عملیات اجرایی در سایر بخش‌های پروژه از اتمام عملیات سنگ فرش پیاده‌رو در ضلع شرقی خیابان ولیعصر (عج) خبر داد و عنوان کرد: پیشرفت این عملیات در ضلع غربی خیابان به مرز ۶۰ درصد رسیده است.

عملیات احداث میدانگاه متروی صادقیه از تابستان سال جاری و با هدف ساماندهی وضعیت تردد عابران پیاده، بهبود منظر شهری و ارتقای کیفیت فضاهای شهری در این نقطه پر رفت و آمد از پهنه غرب پایتخت در دستور کار قرار گرفته است. عملیات اجرایی با توجه به حجم بالای تردد مسافران ضمن اتخاذ تمهیدات خاص اجرایی و تقسیم پروژه به بخش‌های کوچک‌تر مورد پیگیری قرار گرفته است.