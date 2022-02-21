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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۳۴

عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق:

نگران به بن‌بست رسیدن وضعیت سیاسی عراق هستیم

نگران به بن‌بست رسیدن وضعیت سیاسی عراق هستیم

یک عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق با اشاره به اختلافات سیاسی بر سَر تعیین رئیس جمهور و نخست‌وزیر این کشور، گفت: نگران به بن بست رسیدن وضعیت سیاسی عراق هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «جواد البولانی» عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق امروز دوشنبه سخنانی را در خصوص آخرین تحولات سیاسی این کشور و مسائل مربوط به انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این عضو ائتلاف دولت قانون عراق با اشاره به اختلافات سیاسی بر سَر تعیین رئیس جمهور و نخست‌وزیر این کشور، گفت: نگران به بن بست رسیدن وضعیت سیاسی عراق هستیم.

این شخصیت عراقی افزود: رایزنی‌های سیاسی برای حصول توافق همچنان ادامه دارد. امیدواریم که این رایزنی‌ها در نهایت مثمرثمر باشند. اگر گروه‌های سیاسی با یکدیگر به توافق نرسند، در شرایط کنونی امکان برگزاری انتخابات مجدد میسر نیست.

کد مطلب 5429875

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