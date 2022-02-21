ابعادمختلف وجودی امام زمان راهنمای جوانان درهمه زمینه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی صالح موسوی اعظم ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مهدویت استان، افزود: جهاد تبیین در تحقق گفتمان و فرهنگ مهدویت، امری بسیار مهم و ارزشمند است.

وی بیان داشت: تقویت باور به مهدویت نماد دینی و اخلاقی به جامعه می بخشد و تفکر و باور مهدویت هویت شیعه است.

موسوی اعظم با بیان اینکه فرهنگ مهدویت راه سعادت و تعالی جامعه دینی ما را تضمین می‌کند، گفت: ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان ضروری است و باید تلاش کنیم تا دسیسه‌های دشمنان بی اثر گردد.

وی افزود: در دنیای پرآشوب کنونی، راه نجات، درستکار زیستن و توسل به الگوهایی است که انسان را در راه درست قرار دهد و ما این الگوها را در دین اسلام داریم و باید با توسل به آنها و قرار گرفتن در این مسیر، زندگی خود را پر بار کنیم.