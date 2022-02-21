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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۰۴

مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر:

جم و عسلویه برای ساخت مسکن با کمبود زمین روبرو هستند

جم و عسلویه برای ساخت مسکن با کمبود زمین روبرو هستند

بوشهر- مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: شهرستان های جم و عسلویه در استان بوشهر برای اجرای نهضت ملی مسکن با کمبود زمین روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود دستغیبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان بوشهر طی چهار سال ۵۴ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود که تاکنون ۴۸ هزار نفر برای این منظور در سامانه نام نویسی کرده‌اند.

وی با اشاره به پالایش نهایی ۲۰ هزار و ۳۳۷ نفر و پرداخت آورده اولیه توسط هزار و ۵۰۰ نفر بیان کرد: در قالب نهضت ملی جهش تولید مسکن در استان بوشهر سالانه ۱۳ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به ساخت بیش از ۲۶ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاهای استان در دو سال اول این طرح افزود: برای سال اول ساخت ۱۰ هزار و ۷۲۶ واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به آغاز ساخت هزار و ۲۱۷ واحد تاکنون ادامه داد: در استان بوشهر تاکنون برای دوره اول طرح برای ساخت ۱۷ هزار و ۴۳۵ واحد مسکونی زمین مورد نیاز تأمین شده است.

کد مطلب 5429935

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