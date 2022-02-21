رشد بیش از ۷ درصدی تامین برق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: در ده ماه امسال (تا پایان دی ماه) تأمین برق ۷.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش یافته است.

رجبی مشهدی با اشاره به این که از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، در مجموع ۲۶۱۹۲۱ میلیون کیلووات ساعت برق در کشور مصرف شده است خاطرنشان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۰۸۳ میلیون کیلووات ساعت افزایش نشان می‌دهد.

به گفته سخنگوی صنعت برق، امسال تأمین برق بخش صنعت کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رجبی مشهدی یاداور شد: در زمستان امسال نیز با هماهنگی‌ها و همکاری‌های صورت گرفته میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو، محدودیتی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها به وجود نیامد و مدت زمان محدودیت‌های اعمال شده به صنایع بزرگ نیز نسبت به سال گذشته کاهش بسیار زیادی داشت که همین موضوع باعث رشد تأمین برق صنایع نیز شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری صنایع با برق گفت: امسال پاداش‌های ویژه ای به صنایع بابت همکاری در تابستان اختصاص یافت.

رجبی مشهدی افزود: در سال جاری ۸۷۴ میلیارد تومان پاداش به صنایع بابت همکاری با صنعت برق اختصاص یافت که این میزان نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است.