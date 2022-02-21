به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی افضلی صبح دو شنبه در نشست آمران به معروف که در شهرکرد برگزار شد، خلاصه جامع و کامل تقوای الهی در جامعه را امر به معروف و نهی از منکر دانست و اظهار کرد: بر اساس روایات معصومین (ع)، برترین افراد امت پیامبر کسانی هستند که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری با اشاره به روایات از حضرت امام علی (ع) در خصوص فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مطرح کرد: جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همچون قطره‌ای در برابر دریا است.

وی با بیان اینکه ۱۲۴ هزار پیامبر از بین بهترین بندگان خدا به رسالت مبعوث شدند و با بعثت پیامبر اکرم (ص)، دین مبین اسلام به جامعه بشری عرضه شد، ادامه داد: این مهم رخ داد تا بشریت به سعادت برسد، هرچند مسیر را بعد از رحلت پیامبر (ص) منحرف کردند، اما این افتخار نصیب نسل ما شده که بعد از ۱۴۰۰ سال توانستیم با رهبری حضرت امام خمینی (ره) حکومت اسلامی که آرزوی انبیا الهی و ائمه معصومین (ع) است را تحقق بخشیم.

سردار افضلی مراحل شکل گیری، تثبیت و استمرار انقلاب اسلامی را تشریح کرد و گفت: ادامه مسیر انبیا الهی و ائمه معصومین (ع) در گرو حفظ حکومت ولایی است، که اکنون وارد گام دوم آن شده ایم.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری موفقیت‌های حاصله در ۴۳ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی را مرهون تبعیت آحاد مردم از اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی برشمرد و عنوان کرد: در گام دوم انقلاب هم باید بر اساس شواهد و قرائن موجود که نوید بخش آینده درخشان برای انقلاب و کشور عزیزمان است با تبعیت از ولی فقیه پشتیبان نظام و انقلاب باشیم.

وی تصریح کرد: طبق آیه شریفه ۵۴ سوره مائده و آیه شریفه ۲۲ از سوره مبارکه مجادله، ظهور منجی عالم بشریت و نصرت الهی وعده قطعی و تخلف ناپذیر است.

سردار افضلی شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی را در گرو رویش‌های انقلاب اسلامی و تحقق دولت اسلامی و جامعه و امت اسلامی دانست و ادامه داد: جوانان سرمایه‌های عظیم انقلاب هستند که در گام دوم باید از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود، همان‌گونه که مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم آنان را مخاطب اصلی خود قرار داده اند.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری به تأسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون جنگ ترکیبی دشمنان، مطرح کرد: تحریف حقایق راهکار دشمن در جنگ شناختی است که خسارت‌های زیادی هم وارد می‌کند، لذا امر به معروف و نهی از منکر و ورود هوشمندانه به فضای مجازی راهکار خنثی سازی این توطئه بزرگ دشمنان و تبدیل تهدیدات به فرصت است.