کشف احتکار بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ تن سیب زمینی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی عنوان کرد: بر اساس گزارش‌های رسیده و پیگیری مراجع امنیتی مبنی بر وجود مقادیر زیادی سیب زمینی در انبارهای شهرستان بهار، تعزیرات حکومتی در قالب گشت مشترک با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج)، سازمان صمت و جهاد کشاورزی تعداد ۱۴ انبار در شهرستان بهار را مورد بازرسی قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۲ انبار، موجودی خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کرده بودند، اضافه کرد: متأسفانه تعداد ۱۲ انبار به دلیل عدم ثبت بیش از ۹ هزار و۲۰۰ تن سیب زمینی به ارزش تقریبی ۷۳۸ میلیارد ریال موجود در انبارهای خود در سامانه، تخلف احتکار آنها محرز و دستور توزیع سیب زمینی‌ها با نظارت مراجع نظارتی صادر شد.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان خاطرنشان کرد: این پرونده به محض وصول، در تعزیرات حکومتی بهار رسیدگی و در کمترین زمان رأی آن صادر خواهد شد.

یونسی در پایان تصریح کرد: از مردم استان همدان تقاضا داریم تا موارد تخلف را به تلفن ۳۲۵۲۳۴۴۲ اداره کل، تلفن گویای ۱۲۴ و سامانه www.۱۲۴.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و تارنمای t۱۳۵.ir. اطلاع دهند تا در کمترین زمان، رسیدگی شود.