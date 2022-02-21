خط دریایی حمل و نقل کالا و مسافر میان الجزایر و قطر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزائر اعلام کرد به زودی خط دریایی برای حمل و نقل کالا و مسافران بین الجزائر و قطر افتتاح می شود.

بر اساس این گزارش، وی در دیدار با جمعی از الجزایری های مقیم قطر تاکید کرد که این پروژه تا پیش از پایان سال جاری میلادی رونمایی خواهد شد.

عبدالمجید تبون همچنین از مذاکرات بر سر مشارکت قطر در پروژه حیاتی توسعه شبکه راه آهن ملی الجزائر و گسترش آن به دورترین نقطه در جنوب الجزائر خبر داد.

رئیس جمهوری الجزایر از الجزایری های مقیم خارج خواست که بازوی کمکی ملت الجزایر باشند و در پیشبرد این کشور به سوی توسعه نقش آفرینی کنند.

گفتنی است که مقامات قطر و الجزائر روز یکشنبه در دوحه در حضور «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «عبدالمجید تبون» رئیس جمهوری الجزائر یک توافقنامه، دو یادداشت تفاهم و یک برنامه اجرایی مشترک امضا کردند.

قطر و الجزائر در زمینه همکاری‌های حقوقی، قضائی یک توافقنامه امضا کردند و در خصوص هماهنگی میان وزارتخانه‌های خارجه دو کشور و نیز در زمینه توسعه اجتماعی و امور خانواده دو یادداشت همکاری امضا کردند.

دو کشور همچنین بر سر انجام یک برنامه اجرایی در حوزه تکنولوژی، آموزش عالی و تحقیقات علمی در سال‌های تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۲ به توافق رسیدند. از سویی قطر و الجزائر روابط سیاسی و اقتصادی خود را به ویژه پس از سال ۲۰۱۹ به سطوح عالی ارتقا دادند.

رئیس جمهور الجزائر روز شنبه برای شرکت در ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز وارد دوحه شد.