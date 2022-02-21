تذکر ۵۶ نماینده درباره ضرورت تحویل خودرو به مادران صاحب دو فرزند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

- تذکر عباس مقتدایی به وزیر نیرو درباره ضرورت تسریع در پرداخت مبلغ خسارت وارده به لوازم خانگی مردم به علت نوسانات برق

- تذکر محمد وحیدی و ۲۹ نماینده به وزیر کشور درباره علت تأخیر در تصویب و اجرای تقسیمات کشوری در دولت

- تذکر غلامرضا شریعتی به رئیس جمهور درباره ضرورت اجرای کامل قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وابسته به جامعه ایثارگران

- تذکر محمد صالح جوکار و ۳۸ نماینده به وزیر نفت درباره علت افزایش سیصد درصدی نرخ سوخت گاز صنایع غیرفلزی برخلاف مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰

- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی و ۴۶ نماینده به رئیس جمهور درباره ضرورت اجرای دقیق و فوری ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و لزوم پاسخگویی مسئولان در خصوص پرداخت‌های خارج از ضوابط، حقوق‌های غیرمتعارف یا نجومی

- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی و ۴۷ نماینده به وزیر صمت در مورد لزوم اطلاع رسانی به افکار عمومی در راستای برخورد و یا تکذیب اخبار منتشر شده در خصوص پرداخت‌های خارج از ضوابط اداری و غیرمتعارف یا نجومی

- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی به وزیر صمت درباره لزوم افزایش نظارت بر کارخانجات نساجی و تنظیم بازار عرضه و تقاضای پنبه واحدهای تولیدی

- تذکر روح الله ایزدخواه و ۵۵ نماینده به وزیر صمت درباره ضرورت تحویل خودرو به قیمت کارخانه به مادران صاحب دو فرزند و بیشتر در اجرای ماده ۱۲ قانون جوانی جمعیت