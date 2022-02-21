اعضای شورای شهر همدان مطالبه گر باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی دوشنبه در شصت و هشتمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر همدان، برگزاری جلسات مشترک بین هیئت تطبیق و اعضای شورای شهر را ارزشمند دانست و گفت: هیئت تطبیق در جهت توسعه و آبادانی شهر همدان اقداماتی که مورد نظر اعضای شورا بوده و مغایر با قانون نباشد را کمک می‌کند که به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه مصوبات شورا افق آینده‌نگری دارد، یادآور شد: اعضای هیئت تطبیق اشرافیت کاملی بر قوانین و مباحث حقوقی دارند و هدف هیئت کمک به شورا و شهر است.

فرماندار شهرستان همدان با بیان اینکه حفظ و حراست از منابع ملی از اولویت‌های ما است، گفت: برخورد با تخریب باغ‌ها و منابع طبیعی در راستای حفظ میراث برای آیندگان و احقاق حقوق مردم است که متأسفانه برخی از مدیران با ترک فعل، سالیان سال است که به بهانه کمبود منابع مالی کار خود را توجیه می‌کنند.

محمدی با اشاره به ظرفیت خوب منابع طبیعی و تاریخی همدان در رونق صنعت گردشگری، اظهار کرد: اگر قرار است به موضوع گردشگری به عنوان محور توسعه توجه شود؛ مدیریت کردن این مسیر مهمترین مقوله در تحقق این امر است.

فرماندار شهرستان همدان در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه همدان به عنوان شهر چشمه‌سارها و قنوات معروف است، افزود: در صدور مجوزهای ساخت و ساز، اداره قنوات و مسیل‌های شهرداری نباید اجازه کور کردن قنوات مسیری را بدهد.

وی با تاکید بر ایجاد انسجام و هم‌افزایی برای تحول و خدمت رسانی بهتر به شهروندان، اظهار کرد: جداسازی فاضلاب از آب جاری شهر همدان از اولویت‌هایی است که باید مطالبه همگان باشد.

ساماندهی رودخانه‌ها در دستور کار قرار گیرد

محمدی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: جداسازی فاضلاب از آب جاری شهر اعتباری تحت عنوان ساماندهی رودخانه‌ها دارد که در صورت تخصیص این اعتبار باید در همین حوزه هزینه شود.

فرماندار شهرستان همدان با بیان اینکه شورا به عنوان نماینده مردم در پارلمان محلی بر اساس قانون وظیفه نظارت در تمامی حوزه‌ها دارد، اضافه کرد: از این پس یک نسخه از مصوبات پروژه‌هایی نظیر جداسازی فاضلاب از آب رودخانه یا آب جاری شهر را به شورا ارائه خواهیم داد تا شورای شهر در حوزه نظارتی در جریان امور باشد.

آرای هیئت تطبیق بر اساس تعهد و تخصص است

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه این جلسه گفت: تعامل و ارتباط خوبی که بین شورای شهر و شهرداری همدان با فرمانداری وجود دارد می‌تواند ما را در انجام وظایف خود برای اهدافی روشن، مشخص و اثرگذار برای مردم همدان به نتیجه برساند.

محمود مسگریان اضافه کرد: این تعامل در حالی است که با توجه به اینکه همه ما در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد رضایتمندی و خشنودی خداوند متعال و مردم ولایت مدار گام برمی‌داریم، بدون هیچ گونه تعارض یا مشکلی انجام شده است.

وی ضمن تشکر از تعامل خوب فرمانداری همدان با شورای شهر اظهار کرد: این تعامل و ارتباط خوب و مؤثر باعث تسهیل در کار مردم شده؛ هرچند که شورای شهر خود را نسبت به مصوبات مبرا از خطا نمی‌داند و سعی و تلاش اعضای شورا بر این است که به نفع مردم و شهر گام بردارند.

مسگریان اظهار کرد: انتظار می‌رود همچون گذشته تعامل، یکدلی و هماهنگی بین مدیریت شهری و فرمانداری نیز در راستای تسهیل در امور شهروندان و توسعه شهر را در سالهای آینده داشته باشیم.

شورای شهر در جریان بودجه ادارات خدمات رسان باشد

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای شهر همدان نیز دیدگاه و نظر فرماندار همدان نسبت به جایگاه شورا را ارزشمند برشمرد وگفت: لازم است شورای شهر نیز در جریان بودجه ادارات خدمات رسان باشد تا آنچه که شهرداری به عنوان دستگاه خدمات می‌خواهد انجام دهد با اقدامات این دستگاه‌های اجرایی موازی کاری صورت نپذیرد.

کاوسی‌امید با اشاره به تصویب تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان، افزود: این تعرفه با وسعت نظر بالایی بررسی شد و پیش بینی می‌شود با توجه به موارد آن، اتفاقات خوبی به ویژه در حوزه بافت‌های فرسوده، تفکیکی‌ها و ورودی شهر رخ دهد.

وی اضافه کرد: امیدواریم تعامل بین فرمانداری و شورای شهر همچنان ادامه داشته باشد تا در کنار هم بتوانیم اقدامات خوبی را برای شهر و مردم همدان رقم بزنیم.