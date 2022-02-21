ضرورت تسریع در روند تزریق دوز سوم واکسن برای مهار اومیکرون

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید میراحمدی در نود و هفتمین نشست کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در محل وزارت کشور برگزار شد؛ گفت: برای مهار سویه اومیکرون در کشور نیازمند تسریع در فرآیند دز سوم واکسن هستیم.

وی اضافه کرد: بر اساس نظرات تخصصی وزارت بهداشت، برای عبور از پیک ششم بیماری که سویه غالب آن اومیکرون است؛ مؤثرترین گزینه، تزریق دز سوم واکسن است و برای همین باید به تزریق دز سوم در کشور اهتمام جدی داشته باشیم.

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا با تاکید بر اینکه هر گونه محدودیت بر اساس نظام هوشمند سازی اعمال خواهد شد؛ اظهار داشت: در هوشمند سازی محدودیت‌ها، تاکید بر مشخص بودن وضعیت بیماری فرد خدمات گیرنده است و برای همین ضرورت دارد همگان نسبت به تزریق به موقع واکسن و رعایت اصول بهداشتی حساسیت لازم را داشته باشند.

میراحمدی در خصوص ترددهای بین شهری در ایام نوروز گفت: این پیشنهاد به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارائه می‌شود که شرط استفاده از هتل و اماکن تفریحی، تزریق دو دز واکسن و مشخص بودن شرایط سلامت باشد.

وی گفت: مسئولان نیروی انتظامی از طریق سامانه‌ها و همچنین فرآیندهای لازم بر این امر نظارت خواهند داشت.

وی به هم وطنانی که به سفر در این ایام تمایل دارند توصیه کرد: در مدت باقی مانده به تزریق دو دز واکسن اقدام کنند و آنهایی که دو دوز واکسن را تزریق کرده‌اند، هم برای ایمنی بیشتر دز سوم را تزریق کنند.

میراحمدی اضافه کرد: مطابق گزارش مسئولان وزارت بهداشت شرایط بیماری کرونا در کشور در مرحله پیک قرار دارد و در این راستا باید با رعایت ۱۰۰ درصدی مقررات بهداشتی به صورت استفاده از ماسک و اجتناب از حضور در دورهمی هم تلاش کنیم هر چه سریع‌تر مدت شیوع بیماری در کشور کاهش یابد.

معاون وزیر کشور خواستار نظارت مستمر و فعال بر رستوران‌ها، تالارها و سینماها در کشور شد و گفت: باید مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که بر ظرفیت ۳۰ درصدی در مکان‌های مسقف تاکید دارد به شکل مؤثری رعایت شود.

میراحمدی همچنین به موضوع سفر به عتبات عالیات در عراق هم اشاره کرد و گفت: مردم عزیز ایران برای سفر به عتبات عالیات حتماً باید تزریق دو دز واکسن و داشتن تست پی سی آر منفی را داشته باشند.

وی یادآور شد: در صورتی که هر دو کشور ایران و عراق در مرزهای کشور از افرادی که دارای علائم بیماری هستند اقدام به تست گیری کنند؛ رایگان خواهد بود.

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا به چگونگی برگزاری آزمون تخصصی دکتری هم اشاره کرد و افزود: در نشست امروز این مساله به صورت جامع و کامل بررسی شد تا آزمون، در زمان مقرر با شرط رعایت اصول بهداشتی برگزار شود.

میراحمدی اظهار کرد: برای عبور از پیک ششم بیماری مسیری جز تقویت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بهداشتی و تزریق دز سوم واکسن نداریم و برای همین باید با اطلاع رسانی مسئولانه و هدفمند، هم میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی و هم آمار تزریق دز سوم واکسن باید به نحو مطلوبی ارتقا یابد.