به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی رمان «من خواب دیده‌ام»، نوشته فاطمه الیاسی، شنبه هفتم اسفندماه، همزمان با شب شهادت امام موسی کاظم (ع)، ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه، برگزار می‌شود.

این‌کتاب، یک رمان تاریخی است که پیدایش فرقه وافقیه پس از شهادت حضرت موسی‌بن‌جعفر را روایت می‌کند.

در جلسه نقد این‌کتاب، علاوه بر مؤلف، سعید طاووسی مسرور به عنوان منتقد بخش تاریخی و ابراهیم اکبری دیزگاه به عنوان منتقد بخش ادبی حضور دارند.

این جلسه، مجازی در قالب پخش زنده اینستاگرامی انجام شده و علاقمندان برای شرکت در این مراسم می‌توانند به صفحه اینستاگرام شرکت چاپ و نشر بین‌الملل (ناشر کتاب) مراجعه کنند.