اعلام جرم علیه یکی از مدیران کرمان/ قصور در انجام وظیفه

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل بود که دادستان کرمان در بازدید از شهرک سدید کرمان در خصوص هر گونه کوتاهی در انجام وظایف به مدیران هشدار داد و در نهایت دادخدا سالاری ظهر دوشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان از نخستین برخورد با مدیران به دلیل قصور در انجام وظایف قانونی خبر داد.

وی تصریح کرد: راستی آزمایی عملکرد مدیران برای احقاق حق مردم و صیانت از حقوق بیت المال در عرصه‌های مختلف به خصوص حفاظت از بیت المال در خصوص اراضی با جدیدت انجام می‌شود.

دادستان کرمان بیان کرد: نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی و امکانات و سرمایه‌های دولت از وظایف اصلی مدیران محسوب می‌شود و باید در این زمینه کاملاً حساس باشند.

سالاری افزود: به دلیل عدم صیانت از اراضی در برخی موارد شاهد حاشیه نشینی و تغییر کاربری اراضی هستیم که این امر پذیرفته نیست و موجب بروز مشکلات فراوانی می‌شود.

وی خواستار برخورد جدی مدیران با زمین خواران شد و افزود: در صورت اینکه دستگاه‌های مختلف به وظایف خود توجه کنند و در نگهداری بیت المال کوشا باشند زمینه سو استفاده نیز از بین می‌رود.

با اقدام به موقع دادگستری استان کرمان چند روز قبل اراضی حصار کشی شده شهرک سدید در اطراف کرمان آزادسازی شد.