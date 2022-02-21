آسمان اوکراین پرواز ممنوع است؟ + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تنش‌های اخیری که در مرز اوکراین با همسایه شرقی آن رخ داده، اگرچه آسمان این کشور را از تردد پروازهای تجاری پاکسازی کرده، اما به دلیل وابستگی دولت کی‌یف به غرب، هنوز نوتام (هشدارهای هوانوردی) هایی در خصوص ممنوعیت تردد از آسمان اوکراین از سوی ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی) و EASA (آژانس امنیت پرواز اروپا) صادر نشده است که احتمالاً به دلیل لابی‌های دولت کی‌یف با این نهادهاست.

نمونه آن دیدار امینه شاراپوا معاون اول وزیر امور خارجه اوکراین با مقامات ارشد ایکائو از جمله کارلوس سالازار دبیرکل ایکائو در مقر این سازمان در مونترال کانادا در روز ۱۷ فوریه (۲۸ بهمن ماه) بود که در این نشست آنگونه که وبسایت رسمی سازمان جهانی هوانوردی اعلم کرده، دبیرکل ایکائو در جریان «وضعیت عملیاتی آسمان اوکراین» قرار گرفت.

سازمان هواپیمایی: هنوز نوتامی در خصوص پرواز ممنوعی آسمان اوکراین دریافت نکرده‌ایم

میراکبر رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره صدور نوتام پرواز ممنوعی از آسمان اوکراین اظهار کرد: تا کنون چنین نوتامی به دست ما نرسیده البته تغییراتی در پروازهای عبوری داشته‌ایم ولی موضوع پرواز ممنوعی از آسمان اوکراین تأثیری در آن نداشته است.

سقوط هواپیمای اوکراینی بهانه هشدار اروپایی‌ها به ریسک پرواز از آسمان ایران

این رفتار غربی‌ها مبنی بر خودداری از صدور نوتام پرواز ممنوع از آسمان اوکراین در حالی است که در پی سقوط هواپیمای اوکراینی در ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ اندکی پس از تیک آف از فرودگاه امام خمینی (ره) بهانه‌ای شد تا EASA (آژانس امنیت پرواز اروپا) در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۸ بهمن ۱۳۹۸) هشدار ریسک پرواز از آسمان ایران را صادر کند که سبب رفتن بسیاری از ایرلاین‌های اروپایی از آسمان ایران یا لغو پروازهای خود به ایران کنند.

هر چند که این هشدار اروپایی‌ها علیه آسمان ایران در ۸ آبان ماه امسال برداشته شد، اما خبری از صدور چنین هشداری برای آسمان اوکراین نیست؛ این در حالی است که لوفت هانزا (ایرلاین آلمانی) و اتریش ایر و سوئیس ایر از لغو پروازهای خود به مقصد دو شهر کی‌یف و اودسا در اوکراین تا پایان ماه جاری میلادی (فوریه) معادل ۱۰ اسفند ماه امسال خبر دادند.