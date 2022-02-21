ضرورت «کشف استعدادها» و «آموزش کارآفرینی» از دوره ابتدایی

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری، در نشست با اعضای هیأت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با اشاره به اینکه در نظام تعلیم و تربیت کشور برای کودکان و پرورش آنها زحمات زیادی کشیده شده است؛ ولی علی رغم همه اینها به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم، اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف سند تحول در تعلیم و تربیت کودکان، لازم است «کارآفرینی» را از دوره ابتدایی در مدارس شروع کنیم. در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان تلاش می‌شود تا بچه‌ها را از کودکی به عنوان «کارآفرین»، تربیت کنند در صورتی که در کشور ما آموزش کارآفرینی را در سال‌های آخر متوسطه و یا حتی در دانشگاه‌ها می‌بینیم.

وی با اشاره به اینکه اساسنامه سازمان تعلیم و تربیت کودک با همت جوانان و تأکید رهبری، تدوین و سازمان تعلیم و تربیت کودک شکل گرفت، افزود: با شکل گیری این سازمان، دوره پیش از دبستان متولی پیدا کرد و در تعلیم و تربیت دوره پیش دبستانی، یکپارچگی صورت گرفت.

نوری ادامه داد: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، برای «سیاستگذاری»، «تنظیم گیری» و «نظارت» بر آموزش کودکان پیش از دبستان شکل گرفته است و امیدوارم با برنامه ریزی های خوبی که از سوی هیأت امنا صورت می‌گیرد. بتوانیم برای این سازمان به خوبی سیاستگذاری کرده و به نتایج مطلوب در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در تعلیم و تربیت کودکان این مرز و بوم برسیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: باید برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شود که در دوران ابتدایی بتوانیم استعدادهای کودکان را کشف کرده و پرورش دهیم. تنها در دوره ابتدایی است که می‌توانیم در پایه ریزی برای اجرای ساحت‌های ۶ گانه در فرزندانمان، اقدام کنیم.

نوری با اشاره به اینکه شکوفایی استعداد کودک با تمام تجهیزات، یک موضوع فرا سازمانی است، گفت: به شرط اینکه سیاست‌ها به خوبی اعمال شود، می‌توان گفت که در همه حوزه‌های فرهنگی، مذهبی، امنیتی و بهداشتی ارزش افزوده در دوران ابتدایی، معادل دو برابر ارزش افزوده در دانشگاه است.

وی بیان کرد: به کودکان به عنوان معادل طلا و نقره نگاه کنیم و این معدن را به گونه‌ای فرآوری کنیم که ارزش افزوده فرهنگی و اقتصادی مطلوب را از آن دریافت کنیم.