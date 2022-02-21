ابتلای نخست وزیر اردن به کرونا و لغو دیدارش با عبدالفتاح السیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن، فیصل الشبول سخنگوی دولت اردن امروز دوشنبه از ابتلای بشر الخصاونه نخست وزیر این کشور به کرونا خبر داد.

الشبول افزود: نتیجه تست کرونای نخست وزیر اردن پس از اینکه ریاست نشست کمیته عالی اردنی-مصری را با همتای مصری خود مصطفی مدبولی برعهده داشت، مثبت شده است.

وی تاکید کرد: به دنبال آن برنامه سفر نخست وزیر اردن تغییر کرد و دیدارهای رسمی که قرار بود، انجام دهد از جمله دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر لغو شد. وی قراربود پیام شفاهی عبدالله دوم شاه اردن را به اطلاع رئیس جمهور مصر برساند.

سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که نخست وزیر بلافاصله پس از بازگشت طبق پروتکل‌های بهداشتی به قرنطینه خواهد رفت.