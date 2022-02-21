آمریکا: دیپلماسی با طالبان به نفع همه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، «توماس وست» نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان می گوید دیپلماسی با طالبان به نفع همه است و با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، بهترین گزینه ممکن به نظر می رسد.

وی این ادعا را که اکنون رسانه ای شده است، در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح کرده بود.

به ادعای این مقام آمریکایی، دیپلماسی واشنگتن در قبال طالبان در حوزه هایی چون وضعیت تحصیلی دختران کارساز بوده حال آنکه در برخی حوزه های دیگر مانند لزوم تشکیل دولت فراگیر پیشرفتی نداشته است.

او همچنین گفت که تشکیل دولت فراگیر در افغانستان نه تنها خواست آمریکا بلکه خواست سایر کشورها از جمله روسیه، چین، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه نیز هست.

آمریکا در حالی از دیپلماسی با طالبان حرف می زند که طی ۲۰ سال گذشته، به بهانه مقابله با این گروه، حضور نظامی غیرسازنده ای در افغانستان داشت.