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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۲:۴۴

ایرج راد و یوسف تیموری به «چهل تیکه» می‌آیند

ایرج راد و یوسف تیموری به «چهل تیکه» می‌آیند

پنج نفر از هنرمندان خاطره‌ساز، مهمانان این هفته برنامه «چهل تیکه» خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، سری پنجم برنامه «چهل تیکه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانیِ الهام حاتمی، این روزها در حال پخش از شبکه نسیم است. برنامه‌ای که به نوستالژی‌ها و ثبت خاطرات چهره‌های مطرح کشورمان می‌پردازد.

«چهل تیکه» با حضور صفا آقاجانی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، سه‌شنبه سوم اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود.

علیرضا رییسی بازیگر سینما و تلویزیون هم دیگر مهمانِ این هفته «چهل تیکه» است که چهارشنبه چهارم اسفند ساعت ۲۱ پخش خواهد شد.

یوسف تیموری با حضورش در «چهل تیکه» از خاطراتش در طول سال‌ها بازیگری خواهد گفت که پنجشنبه پنجم اسفند ۱۴۰۰ روی آنتن می‌رود.

آخرین مهمان این هفته «چهل تیکه» هم ایرج راد بازیگر قدیمی سینما، تلویزیون و تئاتر خواهد بود که این برنامه هم جمعه ۶ اسفند از ساعت ۲۱ پخش خواهد شد.

«چهل تیکه» با تهیه‌کنندگی و کارگردانیِ الهام حاتمی توانسته است در سال‌های گذشته خودش را به عنوان یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیون مطرح کند تا به این ترتیب گنجینه‌ای از خاطرات و نوستالژی‌های چند نسل را ثبت و ضبط کند.

«چهل تیکه» در هفته جاری دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۱ پخش می‌شود. تکرار هر برنامه روز بعدش ساعت ۹ صبح از شبکه نسیم پخش می‌شود.

کد مطلب 5430261
عطیه موذن

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