تکذیب اخبار مربوط به انتقال آیت الله سیستانی به بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، منابع بیمارستانی در کربلای معلی، اخبار مربوط به انتقال آیت الله سیستانی به بیمارستان را تکذیب کردند.

بیمارستان الکفیل کربلا در بیانیه ای اعلام کرد: در شبکه های اجتماعی اخباری مبنی بر انتقال آیت الله سیستانی به بیمارستان الکفیل کربلای معلی منتشر شده بود که ما اعلام می کنیم که این اخبار کاملا بی اساس است و آیت الله سیستانی در صحت و سلامت کامل به سر می برد و مشغول فعالیت های روزانه در دفترش به شکل عادی است.

در این بیانیه از رسانه ها و فعالان شبکه های اجتماعی خواسته شده است از ترویج این قبیل شایعاتی که سبب متشنج شدن اوضاع عراق می شود، خودداری کنند و این قبیل اخبار پوچ را منتشر نکنند.

از سوی دیگر یکی از مسئولان دفتر آیت الله سیستانی هم با تکذیب این خبر گفت: حال عمومی ایشان خوب است و امروز ملاقات عمومی هم داشتند.