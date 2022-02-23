استقلال در تمام خطوط ایراد دارد/ بازی با فجر هم سخت است و هم آسان

علیرضا پورمند در گفتگو با خبرنگار مهر و در مورد وضعیت این روزهای استقلال گفت: آبی پوشان تهرانی در حال حاضر بهترین خط دفاع و حمله را در لیگ دارند و نمی‌توان در لیگ داخلی از آنها ایراد گرفت اما اگر این تیم در لیگ قهرمانان حضور داشت و از مرزها خارج می‌شد مشکلاتش مشخص می‌شد. به جز تیم‌های ایرانی، تیم‌های کشورهای دیگر می‌توانند ۷ بازیکن خوب خارجی به خدمت بگیرند که متأسفانه ما در رقابت با آنها همیشه دچار مشکل شده ایم.

وی ادامه داد: استقلال به عنوان تیم اول فوتبال ایران در تمام خطوط ایراد دارد و اشکالاتی در این تیم وجود دارد که باید کادر فنی آن را برطرف کند. اگر چه گفته می‌شود حریفان، این تیم را خوب آنالیز نمی‌کنند ولی بعید می دانم یک تیم همه حریفان را شکست دهد و هیچ کس آنها را آنالیز فنی نکند.

پورمند افزود: در مقابل تراکتور، استقلال میانه میدان را از دست داد اما این آبی پوشان بودند که توانستند در این دیدار به گل دست پیدا کنند. استقلال خط دفاع و گلرهای خوبی دارد که در روند نتیجه گیری تیم تأثیر به سزایی داشته اند.

وی در مورد دیدار روز چهارشنبه استقلال برابر فجر سپاسی شیراز گفت: فجر را به خوبی می‌شناسم. سال‌ها پیش با آنها زندگی می کرده ام البته شرایط الان با گذشته فرق کرده است ولی در این تیم مشکلات مالی وجود دارد. بازیکنان این تیم بیشتر سرباز هستند و تا می‌خواهند به رشد کامل برسند از این تیم جدا شده و به سایر تیم‌ها می‌پیوندند.

کارشناس فوتبال ادامه داد: با توجه به شرایطی که فجر دارد استقلال در مقابل این تیم هم بازی آسانی دارد و هم سخت. فجر بازیکنان با انگیزه‌ای دارد که می‌توانند برای استقلال دردسرساز شوند.

وی در مورد عملکرد حردانی و آمانوف در استقلال گفت: حردانی یک بازیکن شناخته شده است. او باید تلاش بیشتری از خود داشته باشد. می‌تواند بازی به بازی بهتر شده و پا جای پای بزرگان بگذارد به شرط آنکه تمام تمرکزش برای روی تمرین و آمادگی جسمانی باشد.

پورمند در مورد آمانوف هم گفت: وقتی یک بازیکن خارجی به خدمت می‌گیریم یعنی اینکه او باید به مراتب بهتر از بازیکنان داخلی باشد. هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ آمادگی جسمانی باید در آینده نزدیک بیشتری از این بازیکن بببینیم تا مشخص شود خرید خوبی بوده است یا خیر.

وی در پایان و در خصوص اتفاقاتی که باعث شده کاپیتان استقلال اجازه تمرین نداشته باشد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ما نمی‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی بین سرمربی و کاپیتان تیم افتاده است نباید در این خصوص قضاوت کنیم اما اعتقاد دارم با شرایطی که برای استقلال بوجود آمده آرامش، بهترین رمز موفقیت آبی پوشان است.