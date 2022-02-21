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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۳:۲۳

نماینده ولی فقیه در خوزستان:

اهواز بی رویه بزرگ شده است/مشکلات را نباید به گردن قبلی‌ها انداخت

اهواز بی رویه بزرگ شده است/مشکلات را نباید به گردن قبلی‌ها انداخت

اهواز- نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: اهواز بی رویه بزرگ شده و از نظر عمرانی کم بهره است و برای سر و سامان دادن به چهره شهر باید یک هماهنگی میان مسئولان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد شامگاه دوشنبه ضمن دیدار با مدیران شهرستان اهواز تاکید کرد: اهواز بی رویه بزرگ شده و از نظر عمرانی کم بهره است اما مشکلات را نباید به گردن قبلی‌ها انداخت بلکه باید مسئولیت پذیر باشیم.

وی با اشاره به اینکه کار نباید تنها از سوی شهرداری و مجموعه شهرداری باشد، یادآور شد: در این راستا همه باید کمک کنیم و شهردار نیز چند اولویت مهم در شهر قرار دهد چون توقع و انتظار مردم از شورای شهر و شهردار بیش از اینهاست.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با تأکید بر اینکه مسئولان خوزستانی باید علاوه بر انقلابی بودن نیز جهادی باشند، گفت: بین معاونت فرهنگی، اجتماعی، روابط عمومی و سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز برای سر و سامان دادن به چهره شهر یک هماهنگی ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار، اعضای شورای شهر، معاون عمرانی استاندار خوزستان و شهرداران مناطق شهرداری اهواز در این نشست حضور داشتند.

حفاری سطح شهر توسط برخی شرکت‌ها مانند آبفا، قطار شهری، زیباسازی درآمدزایی، اخذ تسهیلات از بانک و برخی ارگان‌ها، نظافت شهر، ایجاد آمادگی برای میزبانی از مردم در تعطیلات نوروزی از موضوع‌های این نشست بود.

کد مطلب 5430372

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