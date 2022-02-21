به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد شامگاه دوشنبه ضمن دیدار با مدیران شهرستان اهواز تاکید کرد: اهواز بی رویه بزرگ شده و از نظر عمرانی کم بهره است اما مشکلات را نباید به گردن قبلی‌ها انداخت بلکه باید مسئولیت پذیر باشیم.

وی با اشاره به اینکه کار نباید تنها از سوی شهرداری و مجموعه شهرداری باشد، یادآور شد: در این راستا همه باید کمک کنیم و شهردار نیز چند اولویت مهم در شهر قرار دهد چون توقع و انتظار مردم از شورای شهر و شهردار بیش از اینهاست.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با تأکید بر اینکه مسئولان خوزستانی باید علاوه بر انقلابی بودن نیز جهادی باشند، گفت: بین معاونت فرهنگی، اجتماعی، روابط عمومی و سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز برای سر و سامان دادن به چهره شهر یک هماهنگی ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار، اعضای شورای شهر، معاون عمرانی استاندار خوزستان و شهرداران مناطق شهرداری اهواز در این نشست حضور داشتند.

حفاری سطح شهر توسط برخی شرکت‌ها مانند آبفا، قطار شهری، زیباسازی درآمدزایی، اخذ تسهیلات از بانک و برخی ارگان‌ها، نظافت شهر، ایجاد آمادگی برای میزبانی از مردم در تعطیلات نوروزی از موضوع‌های این نشست بود.