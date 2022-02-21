نجات فرد۶۰ساله گرفتار در ارتفاعات سرپل ذهاب با تلاش ۲ساعته

فرزین معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲ اسفند ماه طی گزارشی سقوط یک فرد از ارتفاعات روستای قلعه سفید در سرپل‌ذهاب به جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام گزارش تیم‌های عملیاتی امداد و نجات پایگاه احمد بن اسحاق در سرپل‌ذهاب به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از اعزام نیروهای امدادی و ارزیابی هلال احمر در عملیاتی ۲ ساعته با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در این حادثه فردی ۶۰ ساله در پی سقوط از ارتفاع در ارتفاعات روستای قلعه سفید دچار مصدومیت شده است.

معتمدی بیان کرد: با انجام درمان اولیه و انتقال به محل امن در دامنه کوه شخص آسیب دیده توسط نیروهای هلال احمر به بیمارستان شهدای سرپل ذهاب انتقال داده شد.