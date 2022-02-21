به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عمرانی در بازدید از گروه صنایع غذایی آرد جرعه که پس از ۹ سال مجدداً راه اندازی شده است، اظهار کرد: باید تندیس صنعتگرانی همچون مدیر مجموعه آرد جرعه را ساخت و در یکی از میادین شهر اصفهان نصب کرد.

وی با بیان اینکه صنعتگران می‌توانند بدون داشتن دغدغه، یک زندگی لوکس برای خود درست کنند، ولی آنها به یاری حاکمیت آمده و امر خطیر تولید را بر عهده گرفته‌اند، پس باید پاس داشته شوند، اضافه کرد: امنیت غذایی مردم یکی از موارد مهمی است که اگر به آن توجه نشود، باعث ترس مردم نسبت به سلامتی‌شان می‌شود و همین مسئله می‌تواند نا امنی ایجاد کند، لذا تولید در همه بخش‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: اینکه از تولید کنندگان حمایت شود، وظیفه حاکمیت بوده و قوه قضائیه نیز به طور جدی در این مسیر گام گذاشته و هر کسی که بخواهد برای صنعت به جای مانع زدایی، مانع تراشی کند سر و کارش با دستگاه قضائی خواهد بود.

عمرانی تصریح کرد: برای ما مهم است که چرخ کارخانه‌ها بچرخد و نفس آنها بند نیاید و آنچه ما در دستگاه قضائی دنبال می‌کنیم، این است که هیچ چرخ تولیدی از چرخش نایستد و هیچ کارگری از کار بیکار نشود.

سنگ‌های پیش پای تولید کنندگان برداشته شود

معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: اکنون اقتصاد و معیشت مردم مستلزم کار جهادی است و باید سنگ‌های پیش پای تولید کنندگان برداشته شود.

وی ادامه داد: در گروه صنایع غذایی آرد جرعه تولید کنندگان دسترنج کشاورزان را به یک محصول لطیف تبدیل می‌کنند و متأسفانه طی سال‌های اخیر قدر این تولید کننده دانسته نشد و اکنون همه باید دست در دست هم بدهیم تا اتفاقاتی که برای این مجموعه خواسته یا ناخواسته افتاده است، جبران شود.

عمرانی یکی از افتخارات ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی را استقلال این کشور برشمرد و بیان کرد: امروز کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی هستند که استقلال کشور را حفظ کرده و در شرایطی که قوه قضائیه و مجریه در کشور سری از هم جدا دارند و در اوج هماهنگی به سر می‌برند، باید تلاش کرد تا به بخش تولید آرامش بدهیم.

وی با بیان این نکته که تا چندی قبل این سربازان و سرداران بودند که در جنگ برابر دشمنان ایستادگی می‌کردند و امروز معادلات جنگ تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی این تولید کنندگان هستند که برابر دشمن ایستاده و من اطمینان دارم که دشمنان ما برای تک تک کارخانه‌ها و مراکز تولیدی برنامه مخرب دارند تا جلوی گردش چرخ آنها را بگیرند.

صدای چرخ کارخانجات در کشور به سمفونی زندگی شبیه است

معاون قضائی دادستان کل کشور صدای چرخ کارخانجات در کشور را به سمفونی زندگی تشبیه کرد و افزود: این سمفونی به کشور استقلال و به امید مردم استمرار می بخشد و ما نمی‌گذاریم کسی بخواهد این سمفونی را تخریب کند.

عمرانی با تاکید بر اینکه اقتصاد امضای طلایی، رانت و پول دارد، گفت: در دستگاه قضائی ما دنبال این هستیم که زوایای پنهان و تاریک اقتصاد را مدنظر قرار دهیم و در نشست‌های مشترکی که با مسئولان وزارت صمت داشتیم، یک طرح مؤثر تحولی مطرح شده است که می‌تواند بخشی از بارمالی بازار را کاهش دهد.

عمرانی با بیان اینکه در بسیاری موارد این بار مالی بر تولید کننده و مصرف کننده تحمیل می‌شود و سود آن به جیب واسطه‌ها می‌رود، اظهار کرد: با طرح جامع وزارت صمت می‌توان جلوی این دلالی‌ها را نیز گرفت.

معاون قضائی دادستان کل کشور اضافه کرد: مسئولان باید سفره‌های مردم را درست کنند و معیشت را برای مردم آسان سازند، اما در شرایط کنونی اولویت تثبیت قیمت‌هاست تا در مراحل بعدی شکستن و کاهش آنها در دستور کار قرار گیرد.