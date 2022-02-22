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۳ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۵۷

شرکت بازرگانی دولتی ایران؛

برنج های دولتی عرضه شده در بازار هندی و پاکستانی هستند

برنج های دولتی عرضه شده در بازار هندی و پاکستانی هستند

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد که انواع برنج وارداتی ۱۱۲۱ دانه بلند که از سوی این شرکت در بازار توزیع می شود محصول دو کشور هندوستان و پاکستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره انواع برنج خارجی در بازار اطلاعیه ای صادر کرد؛ به اطلاع هم میهنان عزیزمان در سرتاسر کشور می رساند؛

انواع برنج وارداتی ۱۱۲۱ دانه بلند که از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در بازار توزیع می شود محصول دو کشور هندوستان و پاکستان است. اخیرا برخی رسانه ها از روی ناآگاهی، این نوع برنج را مختص کشور هندوستان دانسته و سبب شبهه در جامعه شده اند که تاکید می شود واریته این نوع برنج در هر دو کشور یاد شده کشت می شود و با دو نام برنج ۱۱۲۱ هندی و پاکستانی به بازار جهانی عرضه می‌شود.

کد مطلب 5430861

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