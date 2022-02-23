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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۱۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

تمام سندهای زمین های جهاد کشاورزی زنجان تا سال ۱۴۰۲ صادر می شود

تمام سندهای زمین های جهاد کشاورزی زنجان تا سال ۱۴۰۲ صادر می شود

زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: طبق برنامه ریزی، تمام سندهای زمین های کشاورزی استان تا سال ۱۴۰۲ صادر می شود.

جواد تاراسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان زنجان پایلوت در صدور سند اراضی کشاورزی است، گفت: حدود ۳۵ هزار پرونده تاکنون در این خصوص تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: در این راستا نخستین سند تک برگی در قالب این طرح به صاحبان زمین‌های کشاورزی در استان تحویل داده شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: استان زنجان بیش از ۲۵ درصد از اراضی کشا ورزی کاداستر کشور را در اختیار داریم و در حال واگذاری اسناد زمین‌ها هستیم.

تاراسی تاکید کرد: ۴۵۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی در قالب طرح کاداستر در استان زنجان پایش شده است.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده سازمان جهاد کشاورزی استان، تا سال ۱۴۰۲ تمام سندهای کشاورزی استان زنجان صادر خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان بر تحقق این مهم برنامه ریزی و مدیریت لازم را در دستور کاری خود دارد و با تمام توان تلاش می‌کند.

کد مطلب 5431382

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