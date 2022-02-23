برای قرن جدید برنامه ریزی کنید

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک ماه دیگر تا پایان قرن ۱۴ مانده است. اولین روز قرن جدید اولین روز فروردین ماه سال ۱۴۰۱ اعلام شده است. سال گذشته مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران‬ اعلام‬ کرد؛ معنای قرن یا سده، یکصد سال است. هر تقویم یک مبدأ دارد و در عرف اولین سال هر تقویم سال یک محسوب می‌شود. روز اول نخستین قرن هجری خورشیدی، جمعه ۱ فروردین ۱ و روز پایان آن، سه‏‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۰۰، است. روز اول قرن دوم هجری خورشیدی، چهارشنبه ۱ فروردین ۱۰۱ و روز آخر آن، یک‏شنبه ۲۹ اسفند ۲۰۰، است. قرن چهاردهم هجری خورشیدی، از روز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۰۱، آغاز شده و روز یک‏شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به انجام خواهد رسید.‬ بنابراین، روز اول قرن پانزدهم هجری خورشیدی، دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱ خواهد بود.

در هیچیک از بخش‌های دولتی و غیر دولتی خبری از برنامه ریزی برای قرن جدید نیست. اینکه ایران قرار است در قرن ۱۵ چه برنامه‌ای داشته باشد و چه تحولی در انتظارش خواهد بود.

با این وجود علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در نامه‌ای به مدیران کل میراث فرهنگی استان‌ها نوشته است: نظر به مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور به شماره مورخ ۲۵ بهمن ماه امسال درباره نامگذاری قرن جدید تحت عنوان «قرن جدید؛ قرن امید» و اینکه برای گفتمان سازی این امر مقرر شده اقدامات متنوعی در قالب برنامه‌های کوتاه مدت با تاکید بر ایام نوروز ۱۴۰۱ میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شود، مقتضی است ضمن درج شعار مذکور در فضای نوروز گاهی در طول ایام سفرهای نوروزی و همچنین در اقلام تبلیغاتی آن استان نسبت به پیش بینی و اجرای برنامه‌ها و ایده‌های نو اقدامات لازم را به عمل آورید.

هر چند که هنوز شورای فرهنگ عمومی به صورت رسمی نامگذاری قرن جدید را به عنوان قرن امید اعلام نکرده است اما در همین حد نیز اداره‌های کل میراث فرهنگی در استان‌ها موظف شده اند تا نسبت به برنامه ریزی برای قرن جدید اقدام کنند هر چند این برنامه ریزی دیر اتفاق افتاده است اما نشان می‌دهد که باید هر اداره و حتی هر شخصی خود را برای ورود به قرن جدید و سده نو آماده کند حتی به اندازه برنامه کوتاه مدت.