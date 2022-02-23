آمادگی بندرچابهار برای ترانزیت محموله های اهدایی هند به افغانستان

بهروز آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجربه موفق و همکاری مؤثر سه کشور ایران، هند و افغانستان در انتقال محموله اهدایی و مورد نیاز مردم افغانستان طی سالهای ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹ از طریق بندر چابهار گفت: هزینه پایین و سرعت انتقال دریایی و زمینی محمولههای مورد نیاز مردم افغانستان از اولویتهای اصلی مسئولین ایرانی حمل و نقل و انتقال کالا در راستای گامهای اجرایی توافقنامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان بوده است.
وی افزود: همکاری خوب در انجام عملیات بندری بین هند و ایران، فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیتهای بندر چابهار برای تعمیق روابط و توسعه همکاریهای سه کشور در زمینه صادرات، واردات و حمل و نقل و ترانزیت ایجاد کرده است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: عدم توجه به ظرفیتهای بندر چابهار و همچنین عدم مساعی دولت هند و بخش خصوصی این کشور برای افزایش ترافیک کالا و کانتینر خصوصاً انتقال محمولههای دولتی به مقاصد افغانستان و سایر کشورها از طریق بندر چابهار؛ روند فعالیت اپراتور و سرمایه گذار هندی مشغول در بندر چابهار را با چالش مواجه خواهد کرد.
وی هماهنگیهای لازم اجزای حمل و نقل با هماهنگی دولتها برای محموله ۵۰ هزار تنی گندم اهدایی هند را ضروری خواند و اظهار امیدواری کرد: با تلاشهای دیپلماتیک کشورها انتقال محمولههای جدید کمکهای هند به مردم افغانستان از طریق بندر چابهار از سر گرفته شود.
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