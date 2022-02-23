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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۰۱

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان:

۱۶۲ شهید گمنام در ۵۷ یادمان استان سمنان خاک سپاری شدند

۱۶۲ شهید گمنام در ۵۷ یادمان استان سمنان خاک سپاری شدند

سمنان- مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان با بیان اینکه ۱۶۲ شهید گمنام در ۵۷ یادمان استان خاک سپاری شده اند، گفت: تکمیل و ساخت ۱۷ یادمان شهدای گمنام نیازمند مساعدت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن سلامی صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره‌های فرهنگی و ادبی دفاع مقدس که با حضور هنرمندان و نویسندگان در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان سمنان، با بیان اینکه استان سمنان میزبان ۱۶۲ شهید گمنام دفاع مقدس است که در ۵۷ یادمان خاکسپاری شده‌اند، ابراز کرد: ۱۷ یادمان نیاز به مساعدت و همکاری دارد تا شاهد اتمام و تکمیل آنها باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان سمنان با جدیت تعهدات خود را برای تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان اجرا کنند، افزود: بازتعریف و بازتولید مفاهیم دفاع مقدس برای نسل جوان از ضروریت‌های امروز ما است و مرکز فرهنگی دفاع مقدس از جمله مکان‌هایی است که می‌تواند در زمینه توسعه فرهنگ شهادت و دفاع مقدس به ما کمک شایانی کند.

استفاده از ظرفیت هنر

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان با اشاره به جشنواره فرهنگی و ادبی و با بیان اینکه هنر ساده‌ترین و تأثیرگذارترین راه برای ترویج فرهنگ دینی و دفاع مقدس برای نسل‌های جدید است، بیان کرد: با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند شعر، موسیقی، تصویر سازی و نمایش بهتر می‌توان به ترویج فرهنگ دفاع مقدس کمک کرد.

سلامی با اشاره به اینکه هنرمندی که احساس وظیفه می‌کند برای انقلاب ارزش‌ها و شهدا کاری انجام می‌دهد او رزمنده دفاع مقدس و انقلاب اسلامی تلقی می‌شود، کار و هنرش عبادت، جهاد و مجاهدت است، ابراز کرد: این وجه تمایز هنرمندان انقلابی و غیرانقلابی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نقش نویسندگان و هنرمندان در ترویج فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس و روحیه ایثار و شهادت در جامعه بسیار اثرگذار است، تاکید داشت: هنرمندان با توجه به ظرافت و حساسیت فعالیت‌های خود می‌توانند نسل جوان جامعه را به ارزش‌های دفاع مقدس جذب کنند. و از سوی دیگر هم جشنواره‌های مختلف دفاع مقدس زمینه برای بروز و ظهور استعدادها و اقدامات ارزشمند هنرمندان ما محسوب می‌شوند که باید استمرار یابند.

به گزارش مهر، در ادامه این مراسم از تشکل مردم نهاد فعال در حوزه دفاع مقدس، کانون‌ها، مؤسسات فرهنگی و هنری، نویسندگان و برگزیدگان جشنواره شعر تقدیر شد و شاعران زینب بندری، نصیبه یعقوبی، زینب دولت‌خواهی، مائده اسفندیار، شیدا جلالوند به عنوان برگزیدگان جشنواره شعر دفاع قدردانی شدند.

کد مطلب 5431515

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