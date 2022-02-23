به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان روز چهارشنبه در چهارمین کنگره آنلاین بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی در ایران به مناسبت روزهای ملی و جهانی مددکاری اجتماعی با موضوع مددکاری اجتماعی و ادغام اجتماعی افزود: اکنون در یک هزار و ۱۰ کلانتری کشور دایره مشاوره اجتماعی و مددکاری اجتماعی ایجاد کرده ایم و امروز پلیس در لایه‌های کوچک اجتماعی در بطن و متن زندگی مردم حضور مؤثر دارد و در کلانتری و پاسگاه‌ها به ما کمک می‌کند با مردم در تماس مستقیم باشیم و به مردم مشاوره ارائه دهیم.

وی اظهار داشت: در مراکز استانی ۵۰ مرکز مشاوره تحصیلی، ازدواج و خانوادگی ورود کرده اند و در این مراکز از روانشناسان خبره استفاده می‌کنیم تا با این نگاه نتایج مثبتی به دست بیاوریم که در ۱۰ ماه گذشته ۷۰۰ هزار پرونده ارجاع شده که با حدود رشد یک درصد ۷۲ درصد پرونده‌ها با حضور پلیس به سیستم قضائی ارجاع داده نشد و اگر کشورهای دیگر از این موضوع استفاده کنند به بحث موضوعات اجتماعی کمک کرده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: از همه عزیزانی که این کنفرانس را دارای ارزش بین المللی و جهانی است را فراهم کرده اند تشکر می‌کنم و اعتقاد داریم نظم و امنیت اجتماعی مبنای توسعه قرار می‌گیرد و اگر هر جامعه با همگرایی و انسجام اجتماعی نظم اجتماعی را در کشور حکمفرما کند می‌تواند به توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نظم جهانی کمک کند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به نظم جهانی نیاز به همکاری جهانی داریم و سازمان‌ها و نهادهای مختلف کارکردهای خودشان را باید انجام دهند و افراد جامعه هم قانونمند باشند تا در حوزه اجتماعی موجبات این را فراهم کنیم تا یک جامعه پویا در سطح جامعه رخ دهد و زیرساخت‌های امنیت اجتماعی شکل گیرد.

سردار حاجیان افزود: ضرورت دارد با نگاه علمی به حوزه نظم و امنیت نگاه کنیم و امروز همه می‌دانیم که حوزه سخت افزاری امنیت رو به کاهش است و فضا به سمت حوزه نرم افزاری پیش می‌رود و در این حوزه نیاز به همگرایی سیستم‌های همکار در این زمینه داریم و اگر افراد هم تعریف شده باشند و جامعه به صورت سیستم پویا پیش برود و این خرده سیستم‌ها هستند که اگر وظیفه خود را به خوبی انجام دهند نظم اجتماعی ایجاد می‌شود و خرده سیستم‌ها می‌توانند نقش آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: موضوع ادغام اجتماعی با ۲ معنا پیش می‌آید یکی یکپارچکی و هماهنگی که موجب وفاق و یکپارچگی جامعه می‌شود و معنای دیگر پذیرش اجتماعی یا عدالت ترمیمی است یعنی اگر جامعه بخواهد پذیرش را در سیستم مجرمان نهادینه کند باید دوباره مجرمان به سیستم جامعه برگردند و فرایند اجتماعی شدن را طی کنند و آنهایی که طرد شدند باید سازوکاری ایجاد شود تا اجتماع آنها را پذیرش کند و برای این موضوع ساختار و سازمانی باید تعریف شود تا در روال فرایند شدن اجتماعی قرار گیرند.

سخنگوی ناجا ادامه داد: پلیس معتقد است جامعه پویا جامعه‌ای است که پذیرش این افراد را در دستور کار خودش قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر پلیس به عنوان سازمان نظم دهنده تعریف شود همه این ناکارآمدی سیستم‌های خرد وارد قاعده مأموریت‌های پلیس می‌شود و هرچه ارتباط بیشتر با آنها شود و به سمت رویکرد جامعه محوری پیش رود به توسعه امنیت اجتماعی کمک می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پلیس باید نگاهش به این سمت باشد که بعد از واقعه جرم وارد عمل شود، اظهار داشت: معتقدیم باید پلیس هوشمند در کانون بحران و شگل گیری جرم نقش اثرگذار و مؤثری داشته باشد در موضوعات پیش رویدادی پلیس باید هوشمندانه اقدام کند چون امنیت مقوله‌ای است که از فقر و بیکاری و نادیده گرفتن افراد و سیستم‌های نابکار اجتماعی و سیستم‌های نابکاری که توان فراهم کردن رشد و بالندگی را برای جامعه فراهم نمی‌کنند باعث می‌شود.

وی تصریح کرد: این اقدامات ممکن است برخی افراد طرد شوند به همین منظور پلیس باید به پیش رویدادها نگاه کند و باید به دنبال تشکیل علل آسیب‌های اجتماعی باشد چون همه این پیش رویدادها و پس رویدادها تبدیل به یک مجرم می‌شود و یک فرد خلاف نظم و امنیت اجتماعی و رفاه و آسایش مردم با یک کار نابهنجار موجبات اخلال در جامعه را ایجاد می‌کند و آن زمان امنیت خدشه دار می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی ناجا گفت: ما باید امنیت را یک محصول اجتماعی بدانیم و امنیت تعامل اجزای جامعه و نظام‌های مختلف باشد تا بتوانیم به جامعه پویا دست پیدا کنیم.

وی معتقد است: احترام به فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف و بست و زمینه مشارکت مردم یکی از مقوله‌های اصلی پلیس است چون امنیت زمانی پایدار می‌شود که از کلمه استقرار برای امنیت استفاده کنیم و امنیت را مردمی کنیم و هر فردی در جامعه احساس مسئولیت در برابر امنیت و نظام اجتماعی کند و اگر جامعه به این پویایی برسد و افراد هم این مسئولیت را قبول کنند خود افراد مسئول امنیت اجتماعی می‌شوند و دیگر نیازی به توسعه تجهیزات سخت افزاری نداریم چون مردم امنیت را درک کرده و تهدیدات را می‌دانند و با نگاه هوشمندانه به سمت توسعه پیش می‌روند.

وی ادامه داد: پلیس جمهوری اسلامی با همین نگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی را ۲۵ سال پیش ایجاد کرده که موضوع اجرای علمی و عملی ادغام اجتماعی را با رویکرد اجتماع محور تحقق می‌کند و اکنون ساختاری داریم که معاونت اجتماعی نیز اداره کل مشارکت عمومی را ایجاد کرده است که به دنبال نهادینه کردن امنیت توسط سازمان‌های مردم نهاد و خود مردم است.

سردار حاجیان افزود: پلیس معتقد است با مردم می‌تواند امنیت و استقرار امنیت را ایجاد کند و برای این کار نیاز به تحقیقات علمی و مطالعات خاص اجتماعی است به همین منظور اداره کل مطالعات اجتماعی را تأسیس کرد که مطالعات علمی درباره وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی را مورد بررسی علمی قرار دهد و برآورد اجتماعی به ما می‌دهد و به تشخیص آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها اجتماعی کمک می‌کند.

وی ادامه داد: برای اینکه مردم در این کار تخصصی شرکت کرده و از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنند و در دام موضوعات سازمان‌های جرم قرار نگیرد و به همین منظور اداره کل آموزش همگانی تشکیل داده است که فرهنگ سازی قوانین را در برنامه خود دارد. همچنین چون معتقدیم ابزار هنر می‌تواند کمک کننده باشد از ابزار هنر با مشارکت جدی با جامعه هنری استفاده کرده و مؤسسه‌ای برای تولید فیلم‌های پلیسی با رویکرد جامعه محوری را ایجاد کرده ایم.

وی تصریح کرد: برای اینکه بر افکار عمومی تأثیر داشته باشیم چون اکنون جنگ نرم و جنگ شناختی در دنیا اتفاق می‌افتد و استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مقابله‌ای از آسیب‌های اجتماعی و حربه‌های جرم از سازمان‌های حوزه جرم جلوگیری شود نیز برنامه‌هایی داریم.

سخنگوی ناجا ادامه داد: امروز توان پلیس در حوزه شبکه‌های اجتماعی باید گسترش یابد در این راستا با حضور در فضای مجازی از آسیب‌های اجتماعی و راهنمایی و مشاوره مردم کمک می‌کنیم و با تولید محتوا به مردم کمک می‌کنیم که در این بحث جنگ نرم نقش مؤثری داشته باشیم و یک شبکه سازی اجتماعی را داریم که در بستر این شبکه اجتماعی پلیس، مردم به ما کمک می‌کنند و با مردم یک ارتباط محسوس و آنلاینی داریم.

وی معتقد است: نیروی انتظامی فضا را به سمتی برده است که شبکه سازی اجتماعی یکی از این فعالیت‌ها است که برای حفاظت از مردم در برابر آسیب‌های اجتماعی و سازمان‌های جرم و شگردهای مجرمانه در فضای فیزیکی حضور دارد که در امنیت عینی هم نقش ایفا کند.

وی در خاطرنشان کرد: خانواده در نظم پذیری و امنیت اجتماعی کمک می‌کند و در استان‌ها با نگاه بومی و محلی به خانواده‌هایی که احتمال آسیب پذیری دارند مشاوره می‌دهیم و احصا افراد آسیب پذیر که جامعه آماری بزرگی ایجاد شد نیز انجام شده است تا مشخص شود چه افرادی آسیب دیده اند و این نشان داد که در یک محله افرادی که مستعد آسیب هستند و احتمال اینکه وارد فضای جرم شوند تشخیص داده شوند به اینها توجه ویژه ای کرده ایم.

سخنگوی ناجا گفت: برای اراذل و اوباش که هنوز مرتکب جرم نشده اند نیز برنامه‌ای برای شناسایی آنها داریم و مشاوره به این افراد داده می‌شود که به سیستم اجتماعی برگردند و نگاه ما نگاه انتقامی نیست و همه جوامع دنیا نیازمند رویکرد مشاوره‌ای و مددکارانه در مواجهه مؤثر در پدیده‌های اجتماعی هستیم و اگر این رویکرد را توسعه دهیم کانون‌های جرم شکل خودشان را از دست خواهند داد و هرچقدر در حوزه نرم اجتماعی فعالیت کنیم در حوزه سخت افزاری نیازمند کار کمتری است.

وی معتقد است: رویکرد اجتماعی و جامعه محوری به پلیس می‌تواند کمک کند و همگرایی سازمان‌های ذی دخل در حوزه امنیت می‌تواند مؤثر باشد.