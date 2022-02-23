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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۳۸

بانک مرکزی اعلام کرد؛

کاهش نرخ رسمی ۲۵ ارز در ۴ اسفند ۱۴۰۰

کاهش نرخ رسمی ۲۵ ارز در ۴ اسفند ۱۴۰۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، چهارم اسفند) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۱ واحد پولی افزایش و قیمت ۲۵ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۰ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲‌هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۱۰۲ ریال و یورو ۴۷ هزار و ۶۴۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

برپایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۵ هزار و ۶۲۳ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۵۰۸ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۶۲۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۰۵ ریال، روپیه هند ۵۶۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین امروز دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۸۰۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۸۰۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۵۴۱ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۸۴ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال تعیین قیمت شد.

همچنین هر دلار کانادا ۳۲ هزار و ۹۷۲ ریال، دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۳۴۴ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲‌هزار و ۷۹۱ ریال، لیر ترکیه سه‌هزار و ۳۶ ریال، روبل روسیه ۵۲۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۸۰ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا هم امروز ۳۰ هزار و ۳۴۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۲۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۸ هزار و ۸۰۴ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۲ ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۳۰ ریال، یکصد درام ارمنستان هشت‌هزار و ۸۰۷ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۱۳۲ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۶۴۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۶۳۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰هزار و ۳۵ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۲۲۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۶۰۸ ریال، هر لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۲ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌هزار و ۹۲۳ ریال، افغانی افغانستان ۴۵۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۵ هزار و ۸۸۰ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۱ هزار و ۸۴۹ ریال، سامانی تاجیکستان سه‌هزار و ۷۱۸ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.

کد مطلب 5431636

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