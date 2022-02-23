کاهش نرخ رسمی ۲۵ ارز در ۴ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲‌هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۱۰۲ ریال و یورو ۴۷ هزار و ۶۴۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

برپایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۵ هزار و ۶۲۳ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۵۰۸ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۶۲۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۰۵ ریال، روپیه هند ۵۶۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین امروز دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۸۰۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۸۰۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۵۴۱ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۸۴ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال تعیین قیمت شد.

همچنین هر دلار کانادا ۳۲ هزار و ۹۷۲ ریال، دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۳۴۴ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲‌هزار و ۷۹۱ ریال، لیر ترکیه سه‌هزار و ۳۶ ریال، روبل روسیه ۵۲۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۸۰ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا هم امروز ۳۰ هزار و ۳۴۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۲۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۸ هزار و ۸۰۴ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۲ ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۳۰ ریال، یکصد درام ارمنستان هشت‌هزار و ۸۰۷ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۱۳۲ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۶۴۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۶۳۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰هزار و ۳۵ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۲۲۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۶۰۸ ریال، هر لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۲ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌هزار و ۹۲۳ ریال، افغانی افغانستان ۴۵۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۵ هزار و ۸۸۰ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۱ هزار و ۸۴۹ ریال، سامانی تاجیکستان سه‌هزار و ۷۱۸ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.