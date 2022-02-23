رئیس مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر بهادر مکّی آبادی را به سمت رئیس مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه و سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان و دکتر پروین پاسالار، رئیس پیشین این مرکز را به سمت مشاور خود در امور استعدادهای درخشان دانشگاه منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی کشور، هرساله میزبان جمعی از نخبه ترین و مستعدترین جوانان این مرز و بوم بوده و بیش از ۸۰ درصد نفرات نخست کنکور سراسری، رتبه های برتر آزمون های دستیاری پزشکی و مدال آوران المپیادهای علمی، این دانشگاه را به عنوان اولین گزینه محل تحصیل خود انتخاب می کنند.

بر همین اساس توجه به ایشان و تلاش جهت کمک به شکوفایی استعدادها و توانمندی های این گروه، می تواند در اعتلای نظام سلامت کشور و ترسیم آینده ای درخشان برای دانشگاه، بسیار اثربخش باشد.

با عنایت به سوابق علمی، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه و سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان منصوب می شوید تا دانشگاه را در انجام این رسالت خطیر یاری فرمایید.

انتظار می‌رود ضمن تعامل با معاونت های دانشگاه، به ویژه معاونان تحقیقات و فناوری، آموزشی و دانشجویی فرهنگی و همچنین همکاری با دانشکده ها، در گسترش و ارتقاء برنامه های راهبردی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوشا باشید.

از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در انجام وظایف محوله خواهانم.‌»

دکتر بهادر مکّی آبادی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران است. پیش از این دکتر پروین پاسالار این مسئولیت را برعهده داشت.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی ضمن قدردانی از دکتر پروین پاسالار استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در مسئولیت قبلی، وی را به عنوان مشاور ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در امور استعدادهای درخشان دانشگاه منصوب کرد.