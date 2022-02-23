حبس زدایی شامل مجرمان سابقه دار نشود/ کار پلیس سخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با قدر دانی از حضور حجت الاسلام محسنی اژه ای در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بیان داشت: به حمدلله با آمدن حجت الاسلام محسنی اژه ای به عنوان قاضی القضات، در همه زمینه‌ها نگاه، نگاه منطقی، واقع بینانه، کارشناسانه و عالمانه است و مطمئنیم قوه قضائیه با این مدیریت عالی اقدامات اثر گذاری را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

رئیس پلیس پایتخت گفت: باور و اعتقاد ما بر این است که اگر تعامل و اتحاد درست و سازنده‌ای بین پلیس و دستگاه قضا ایجاد شود شاهد ارتقا بیش از پیش امنیت و آرامش در سطح کشور خواهیم بود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با قدردانی از رئیس دادگستری، دادستان و قضات تهران به واسطه همکاری خوب و بی نظیر آنان با پلیس، عنوان داشت: بیش از ۴ سال است که با نگاهی کارشناسانه و عمیق مسائل و مشکلات و معضلات تهران در حوزه اجتماعی و انتظامی رصد و متناسب با این موضوعات طرح‌های مختلفی در سطح تهران بزرگ اجرا می‌شود.

سردار رحیمی با اشاره به اجرای طرح رعد با رویکرد برخورد با مجرمان و سارقان در سطح کلانتری‌های پایتخت، بیان داشت: با اجرای این طرح هر کلانتری می‌بایست حوزه استحفاظی خود را از لوث جرایمی همچون سرقت، خرده فروشان مواد مخدر و…، پاک کند.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اجرای طرح کاشف توسط پلیس آگاهی پایتخت، عنوان داشت: طرح کاشف در حقیقت تکمیل کننده طرح رعد است و در این طرح با مجرمان سابقه دار، حرفه‌ای و باندی برخورد می‌شود.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در تعاقب این طرح‌ها، طرح اقتدار به منظور برخورد مقتدرانه با برهم زنندگان امنیت و آرامش جامعه اجرا می‌شود، گفت: در طرح اقتدار تلاش ما بر این است که عرصه را بر اراذل و اوباش تنگ کنیم و اجازه جولان و گردن کشی را از آن‌ها سلب نمائیم.

وی افزود: با اجرای این طرح‌ها امروز هیچ اراذل بنامی در پایتخت نداریم چرا که به واسطه اجرای این طرح‌ها دیگر اراذل و اوباش جرأت خود نمایی و عرض اندام ندارند.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اجرای طرح ظفر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر، خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح با باندها، خرده فروشان مواد مخدر مقابله و در راستای جمع آوری معتادان متجاهر در سطح شهر اقدامات شایانی انجام شده است به گونه‌ای که امروز در بسیاری از مناطق تهران از جمله شوش، مولوی و هرندی به ندرت شاهد تجمع معتادین متجاهر هستیم.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در بحث مقابله با معتادین متجاهر تنها پلیس و دستگاه قضا پای کار است، با انتقاد از عدم همکاری سایر سازمان‌ها و نهادها، گفت: اگر دیگر سازمان‌ها و نهادها در این زمینه پای کار می‌آمدند به طور حتم شاهد اتفاقات بسیار تأثیرگذاری در حوزه برخورد با معتادین بودیم.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه حضور ارزشمند قاضی القضات حجت الاسلام محسنی اژه ای، روحیه ی مضاعفی به ما بخشید، عنوان داشت: در طول ۱۱ ماهه سال جاری، حدود ۱۲ میلیون تماس با سامانه ۱۱۰ پایتخت انجام شده است و به طور میانگین روزانه ۱۲ هزار نفر به مراکز انتظامی در پایتخت مراجعه می‌کنند.

وی با بیان این مطلب که در سال جاری بالغ بر ۲۰۸۰ باند اعم از سارقین، قاچاقچیان توسط پلیس‌های تخصصی متلاشی شدند، افزود: بالغ بر ۷۳ درصد از سرقت‌ها کشف و در بسیاری از موارد اموال سرقتی کشف شده تحویل صاحبان آنان شد.

سردار رحیمی با اشاره به تأثیر بسزای مراکز مشاوره و مددکاری در کاهش ارجاع پرونده‌های تشکیل شده در کلانتری‌ها به مراجع قضائی و جلوگیری از اطاله دادرسی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۸۲ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در کلانتری‌ها توسط کارشناسان ما در مراکز مشاوره و مددکاری به صلح و سازش ختم می‌شوند.

وی افزود: تنها در حوزه مواد مخدر از ابتدای سال تا کنون نزدیک ۲۰ تن انواع و اقسام مواد مخدر در تهران بزرگ کشف شده است.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه امروز تعامل بین دستگاه قضا و پلیس در تهران بزرگ تعاملی خوب و سازنده است، با اشاره به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، گفت: بالغ بر ۷۰ درصد جرایم ما، جرایم خرد هستند که این کار ما را بسیار سخت می‌کند؛ چرا که مجرمان بلافاصله آزاد می‌شوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با انتقاد از عدم هماهنگی بین جرم و مجازات بیان داشت: وقاحت و جسارت مجرمان موید این موضوع است که پایین بودن هزینه جرم موجب می‌شود که مجرمان به راحتی مرتکب جرم شوند که باید در این زمینه تدبیر لازم به عمل آید.

سردار رحیمی با اشاره به طرح حبس زدایی و اینکه این طرح می‌تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد، گفت: درخواست ما این است که این موضوع به مجرمان سابقه دار تسری پیدا نکند و قبل از رها سازی مجرمان از زندان اطلاعات آنان به پلیس داده شود.

وی افزود: برخورد قاطع و قانونی با مجرمین حرفه‌ای لازم است تا این مجرمان جسور نشده و مرتکب تکرار جرم نشوند.

ارتباط الکترونیکی بین پلیس و دستگاه قضا بسیار ضروری و لازم است که متأسفانه این موضوع در حد مطلوب تحقق پیدا نکرده است.