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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵

سردار رحیمی:

طرح ظفر ۳ کلید خورد/ کشف ۱۳۳کیلوموادمخدر تنها در محله اتابک

طرح ظفر ۳ کلید خورد/ کشف ۱۳۳کیلوموادمخدر تنها در محله اتابک

رئیس پلیس پایتخت گفت: تنها ۱۳۳ کیلو مواد مخدر از خرده فروشان اتابک کشف شد؛ البته برای ۴۰ خانه حکم بازرسی گرفته شده بود که این کشفیات از این خانه‌ها بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در نمایشگاه طرح ظفر سه که در کلانتری ۱۳۲ نبرد برگزار شد اظهار کرد: سومین مرحله طرح ظفر در یک هفته گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد و ۷ باند منهدم و ۲۵ قاچاقچی دستگیر شدند که بالغ بر یک تن و ۲۰۰ کیلو انواع مواد مخدر از آنها کشف شد.

وی افزود: در این طرح ۲ هزار و ۳۴۰ نفر از معتادین متجاهر و خرده فروشان جمع آوری و دستگیر شدند.

سردار رحیمی گفت: این طرح در محله‌های دره فرحزاد، اتابک، دروازه غار، اطراف میدان امام حسین و … برگزار شد.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: ۵۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت که در امر تهیه و توزیع استفاده می‌شد جمع آوری و کشف شد.

وی گفت: تنها ۱۳۳ کیلو مواد مخدر از خرده فروشان اتابک کشف شد؛ البته برای ۴۰ خانه حکم بازرسی گرفته شده بود که این کشفیات از این خانه‌ها بود.

رحیمی گفت: از ابتدای سال بیش از ۳۰ هزار معتاد متجاهر جمع آوری شده است که برخی از این معتادان برای بار چندم هست که دستگیر می‌شوند، ما در تهران ۳۰ هزار معتاد متجاهر نداریم اینکه می‌گوئیم ۳۰ هزار معتاد متجاهر دستگیر می‌شود یعنی امکان دارد برخی از این افراد چند بار دستگیر شده باشند و داخل آمار حساب شوند.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: با حفظ طبیعت دره فرحزاد باید آن محل را بازسازی کنیم و محل‌هایی که پاتوق معتادین و خرده فروشان شده است را نابود کنیم.

کد مطلب 4835289

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