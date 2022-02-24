برنامه ریزی جهت استفاده از فرصت ورود تماشاگران جام جهانی به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی در حاشیه ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی که در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد، با اشاره به پیش رو بودن تعطیلات عید نوروز گفت: اگر امکان سفر برای مردم از یک استان به استانی دیگر فراهم نشد، برنامه ریزی های خوبی برای داخل شهرها و استفاده از ظرفیت مراکز تاریخی، موزه‌ها و مکان‌های دیدنی و جاذبه‌های گردشگری انجام شده و در این رابطه شهرداری‌ها و وزارت کشور هم برنامه ریزی هایی را انجام داده‌اند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: می‌توانیم به اندازه کافی ظرفیت داخل شهرها را فعال کنیم تا در صورتی که آنطور که مردم می‌خواستند، سفرهای نوروزی انجام نگرفت، نهایت استفاده از تعطیلات را داشته باشند.

وی در ادامه و با اشاره به برگزاری جام جهانی در سال آینده گفت: برای جام جهانی قطر برنامه ریزی کردیم و قرار شد به دستور رئیس جمهور، هیأتی از ایران به سرپرستی بنده و به پیروی سفری که ایشان به قطر داشت، به این کشور سفر کنیم تا پیگیری‌های لازم را انجام داده و ظرفیت‌هایی که دولت قطر فراهم کرده را فعال کنیم.

ضرغامی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت برگزاری جام جهانی در قطر گفت: جمعیت قابل توجهی از تماشاگران جام جهانی که به سفر قطر می‌کنند، عمدتاً جوان هستند که این برای ما فرصتی است. مناطق آزاد هم برنامه ریزی هایی داشتند و مقرر شده طی ده روز آینده وزیر مربوطه قطر به ایران سفر کند و در کیش جلساتی جهت انجام هماهنگی‌ها خواهیم داشت.

وی افزود: قرار است ایرلاین‌های قطری با همکاری‌های ایران تعداد پروازهایشان را افزایش دهند و ما به دنبال این هستیم که از امکان جزایر و مناطق آزاد برای تماشاگران خارجی استفاده شود چرا که برای تماشاگران ارزان‌تر تمام می‌شود. همچنین آنها علاقه مند هستند تا یک بخشی از اقامت خودشان را در جزایر ما داشته باشند.

وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه جاذبه‌های تاریخی ایران و مزیت‌های گردشگری ما اکنون مورد توجه دنیا است، گفت: در این رابطه هماهنگی‌هایی را باید بخش‌های کنسولی ایران به خصوص در رابطه با مسئله ویزا انجام دهند تا بتوانیم در آن مقطع به عنوان یک فرصت استثنایی، ایران را به دنیا معرفی کنیم.