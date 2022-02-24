پاس شگفتی سازی کرد/ کار سختی در نیمه نهایی خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سپاهان با شکست تیم پاس گرگان به عنوان نخستین تیم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی پلی آف را به دست آورد.

امیر غفور بازیکن تیم سپاهان پس از پیروزی تیمش مقابل پاس گرگان گفت: به تیم پاس تبریک می گویم. در نخستین سال حضورشان در لیگ برتر والیبال به مرحله پلی آف صعود کردند و شگفتی ساز شدند.

وی افزود: پاس گرگان در بازی دوم فوق‌العاده ظاهر شد. خوشحالم تیم سپاهان با ذهنیت قوی در این دیدار آماده شد مخصوصاً در سرویس عملکرد خوبی داشتیم و موفق شدیم جواز صعود به نیمه نهایی را به دست آوریم. امیدواریم در فرصت باقیمانده آماده شویم چرا که بازی سختی در نیمه نهایی خواهیم داشت.

ملی پوش تیم سپاهان درباره مرحله نیمه نهایی گفت: یکی از دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه حریف ما در نیمه نهایی خواهد بود. کار سختی خواهیم داشت. امیدوارم در یک هفته باقیمانده تمرینات خوبی انجام و ریکاوری منظمی پشت سر بگذاریم. امیدوارم فرهاد قائمی به تیم اضافه شود.

غفور در پایان درباره بازی فینال اظهار داشت: بازی به بازی پیش خواهیم رفت. در حال حاضر باید تمرکز خود را بر روی مرحله نیمه نهایی بگذاریم تا نتیجه خوبی کسب کنیم.