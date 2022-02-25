تجمع بانوان بجنوردی در حمایت از زنان محجبه هندی

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان بجنوردی در حمایت از زنان محجبه هندی که این روزها تحت ظلم افراطی‌های هند هستند، تجمع کردند.

بانوان بجنوردی در این مراسم ضمن محکومیت دولت هند از مسئولان این کشور خواستند تا ظلم و ستم علیه بانوان مسلمان را تمام کنند.