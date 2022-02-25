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۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۰۶

پنجره مهر؛

تجمع بانوان بجنوردی در حمایت از زنان محجبه هندی

تجمع بانوان بجنوردی در حمایت از زنان محجبه هندی

بجنورد- بانوان بجنوردی در حمایت از زنان محجبه هندی که این روزها تحت ظلم دولت هند هستند، تجمع کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، بانوان بجنوردی در حمایت از زنان محجبه هندی که این روزها تحت ظلم افراطی‌های هند هستند، تجمع کردند.

بانوان بجنوردی در این مراسم ضمن محکومیت دولت هند از مسئولان این کشور خواستند تا ظلم و ستم علیه بانوان مسلمان را تمام کنند.

کد مطلب 5433152

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