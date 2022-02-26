گرامیداشت علامه علی اکبر دهخدا در کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «دهخدای پارسی» با هدف گرامیداشت علامه علی اکبر دهخدا، توسط محافل ادبی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با مشارکت کارگروه دائمی شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، هشتم اسفند ماه در کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار می‌شود.

در این نشست اکرم سلطانی، فرهنگ نگار و عضو هیئت علمی موسسه لغت نامه دهخدا؛ غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ محمود شالویی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل حوزه وزارتی؛ اکبر ایرانی، رئیس موسسه میراث مکتوب؛ حسن ذوالفقاری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی؛ مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و عضو شورای ادبی نهاد؛ ناصر فیض، شاعر و طنزپرداز، مهدی نجفی دبیر کارگروه دائمی شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، مهدی صالحی، فرهنگ نویس و مدیر بخش ویرایش موسسه «ویراستاران» و دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی حضور داشته و برای حاضران به سخنرانی خواهند پرداخت.

علاقه مندان می‌توانند ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه، ۸ اسفند ماه، از طریق پلتفرم اسکای روم به نشانی skyroom.online/ch/nahaad/mahfel، در این برنامه شرکت کنند. نشست تخصصی «دهخدای پارسی» همچنین به صورت زنده از پایگاه اطلاع رسانی ( iranpl.ir)، آپارات ( aparat.com/iranpl) و اینستاگرام نهاد کتابخانه های عمومی کشور( instagram.com/iranlibraries) پخش خواهد شد.