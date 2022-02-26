ابراهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شبانه روز گذشته در سطح استان، اظهار داشت: بیشترین میانگین بارشی به ترتیب از فریدونشهر با ۱۰ میلیمتر، چادگان ۴.۷ میلیمتر، شهر اصفهان چهار میلیمتر، نجف آباد سه میلیمتر، بوئین و میاندشت و مبارکه ۲.۸ میلیمتر، داران ۲.۵ میلیمتر و ورزنه ۹ دهم میلیمتر بوده است.

او با بیان اینکه از فردا یکشنبه جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم می‌شود، اضافه کرد: موج بارشی جدید از روز پنج شنبه هفته جاری وارد استان خواهد شد.

کارشناس مرکز هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه بیشینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد افزایش و کمینه آن بین ۲ تا چهار درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد، ادامه داد: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به پنج درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

هنرمند اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.