  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۸ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۴۲

جنگ روسیه و اوکراین گرسنگان را افزایش می دهد

جنگ روسیه و اوکراین گرسنگان را افزایش می دهد

در پی جنگ روسیه و اوکراین کشورهای خاورمیانه اعلام کرده اند ممکن است در تأمین غذا و نان مشکل جدی پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه در پی جنگ روسیه واوکراین کشورهای خاورمیانه اعلام کرده اند ممکن است در تأمین غذا و نان مشکل جدی پیدا کنند.

زیرا روسیه و اوکراین از بزرگترین تأمین کنندگان گندم برای کشورهای این منطقه هستند.

مؤسسه تحقیقات خاورمیانه هشدار داده است که اگر جنگ موجب اختلال در عرضه گندم شود، جهان عرب متضرر خواهد شد. هم اکنون کشورهای منطقه دنبال جایگزین پیدا کردن هستند تا بتوانند گندم و غلات مورد نیاز خود را از این کشورها وارد کنند.

براساس اعلام مؤسسات بین المللی و تحقیقاتی جنگ در سوریه باعث گرسنگی ۱۲.۴ میلیون سوری شده است. و این در حالی بوده است در حالی که این کشور تا سال ۲۰۱۱ که درگیری آغاز شد از نظر گندم خودکفا بود.

گفته شده است این جنگ موجب افزایش گرسنگان در کشورهای منطقه شود.

کد مطلب 5435080
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه