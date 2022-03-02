فعالیت ۳۹ رسانه الکترونیک برخط در استان کردستان

عیسی فلاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون استان کردستان دارای ۱۲۲ رسانه مکتوب و مجازی دارای مجوز است که از این تعداد ۳۹ مورد در حوزه رسانههای الکترونیک هستند.
وی افزود: گسترش فضای مجازی و نقش آفرینی فعالان عرصه مجازی موجب افزایش روزافزون فعالیتهای رسانهای در استان به سوی بستر رسانههای الکترونیک شده است.
فلاحی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه بسیاری از نشریات مکتوب استان در مرکز کردستان و شهر سنندج مستقر هستند اما این امر در خصوص رسانههای الکترونیک مطرح نبوده و شاهد عدالت در توزیع و گستره بهتر فعالیتهای رسانههای الکترونیک در سطح استان هستیم.
مدیر فرهنگی و مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲ درخواست صدور مجوز جدید نیز از استان کردستان در نوبت هیأت نظارت بر مطبوعات هستند که ۶ مورد این درخواستها مربوط به پایگاههای خبری است.
فلاحی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاههای دولتی خوشبختانه رسانههای الکترونیک استان نیز از این به بعد مشمول دریافت آگهیهای دولتی میشوند و این امر میتواند بخشی از دغدغههای اقتصادی این رسانهها را برطرف کند.
وی افزود: از فعالیت هرگونه تشکل تخصصی در حوزه رسانههای الکترونیک در استان کردستان نیز همچون تشکلهای شکل گرفته در استان استقبال میکنیم و برای تقویت این رسانهها در استان تسهیل گری لازم را به عمل خواهیم آورد.
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