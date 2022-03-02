به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خدادادی به برداشت وجوه نقد از حساب اجتماعی انباشت سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان اشاره کرد و گفت: این حساب انباشت در یکی از بانک‌ها و مربوط به سیستم کارت‌بلیط بوده است؛ بنابراین، با این اقدام احتمال عدم سرویس‌دهی در ناوگان اتوبوس‌رانی وجود دارد.

وی با بیان اینکه حساب اجتماعی انباشت متعلق به مردم بوده و هنوز تعیین‌تکلیف نشده است، افزود: در حال حاضر، با برداشت مبالغ این حساب با عدم موجودی مواجه شده‌ایم.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان افزود: هم‌اکنون، به‌دلیل عدم موجودی، امکان پرداخت هزینه به پیمانکاران یا اتوبوس‌های بخش خصوصی که تعداد آن‌ها به ۷۰ دستگاه می‌رسد، وجود ندارد و این مشکل منجر به عدم سرویس‌دهی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین به‌دلیل برداشت وجه از حساب انباشت، امکان استفاده از خدمات شرکت پشتیبان سیستم هوشمند کارت‌بلیط اتوبوس‌رانی که کار پشتیبانیِ سرویس‌دهی را انجام می‌دهد، وجود ندارد.

خدادادی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر روزانه توسط ناوگان اتوبوس‌رانی جابه‌جا می‌شوند، گفت: عدم سرویس‌دهی، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان بیان کرد: در حال حاضر، ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در سطح شهر کار سرویس‌دهی حمل‌ونقل عمومی را انجام می‌دهند که این اتفاق منجر به تعطیلی بخشی از کار خواهد شد.

خدادادی با بیان اینکه ظاهراً به نظر می‌رسد برداشت از این حساب مربوط به پرونده قضائی «بتن علی بابا» است، ادامه داد: تقاضا داریم هرچه زودتر این مشکل برطرف شود تا شهروندان بتوانند از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

لازم به ذکر است؛ مبلغ مورد نظر بدون هماهنگی بانک با شهرداری کرمان از حساب برداشت شده است.