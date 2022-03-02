دیدار رئیس فدراسیون جودو ایران با وزیر ورزش عراق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو کشورمان به همراه صدیقه کعبی زاده دبیر کل فدراسیون جودو و سید سمیرصادق الموسوی رئیس فدراسیون جودو کشور عراق با عدنان درجال وزیر ورزش و جوانان و رعد حمودی رئیس کمیته ملی المپیک عراق امروز یازدهم اسفندماه ۱۴۰۰ در بغداد دیدار و گفت و گو کردند.

میراسماعیلی در دیدار با وزیر ورزش و جوانان کشور عراق، اظهار داشت: من حامل سلام وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک ایران به شما هستم. خوشحالم که امروز با شما ملاقات می‌کنم و از اینکه یک فرد ورزشی و قهرمان که محبوبیت دارد، در رأس ورزش کشور عراق است. این موضوع باعث خوشحالی است. وزیر ورزش و جوانان ما هم در ایران از قهرمانان و افتخار آفرینان رشته دو و میدانی است که تحصیلات آکادمیک دارد.

وی در ادامه افزود: ما دو کشور مسلمان و همسایه هستیم که باید برای ارتقا ورزش دو کشور تلاش کنیم. همان طور که مطلع هستید، تیم ملی جودو ایران در اردوی تمرینی مشترک با تیم ملی عراق و تونس حضور دارد. «سمیر الموسوی» از دوستان نزدیک من است. به عنوان رئیس فدراسیون جودو ایران و دوست سمیر، هر کمکی برای پیشرفت جودو عراق نیاز باشد، انجام خواهم داد.

در ادامه این دیدار، عدنان «درجال» وزیر ورزش و جوانان کشور عراق نیز ضمن خیر مقدم به آرش میراسماعیلی و هیأت همراه، اظهار داشت: امیدوارم با حضور تیم ملی جودو ایران و کمک‌های فدراسیون جودو این کشور، شاهد رشد جودوی عراق باشیم.

وی از سیاست وزارت ورزش و جوانان کشور عراق برای بهره مندی از مربیان خارجی در رشته‌های مختلف یادکرد و عنوان کرد: با توجه به سطح ورزش ایران، قطعاً از مربیان ایرانی، سهم زیادی در این بخش را به خود اختصاص خواهد داد.

در چارچوب این دیدار رسمی، میراسماعیلی با رعد حمودی رئیس کمیته ملی المپیک کشور عراق دیدار و گفت وگو کرد.

میراسماعیلی در این دیدار اظهار داشت: ما طی یک ماه گذشته در سفری که مسئولان کمیته ملی المپیک عراق به همراه برخی از رؤسای فدراسیون‌های مختلف ورزشی به ایران داشتند، تفاهم نامه‌ای با سمیرالموسوی رئیس فدراسیون جودو عراق بستیم.

رعد حمودی رئیس کمیته ملی المپیک کشور عراق در دیدار با آرش میراسماعیلی، گفت: جمهوری اسلامی ایران دوست و برادر ما است، وزیر ورزش و جوانان ایران و رئیس کمیته ملی المپیک ایران از دوستان با محبت ما هستند. ایران در ورزش کشور قدرتمندی است، کشوری است که می‌تواند به ورزش کشور عراق برای توسعه کمک کند. ما این موضوع را در سفری که به ایران داشتیم و با رئیس کمیته ملی المپیک ایران داشتیم، به خوبی متوجه شدیم، امیدوارم با همکاری دو کشور که مثل برادر هستند، شاهد پیشرفت جودو عراق باشیم، از آرش میراسماعیلی به خاطر اعزام تیم ملی جودو ایران به اردوی مشترک و کمک برای توسعه جودوی عراق تشکر می‌کنم و خواستار ادامه این همکاری هستیم.