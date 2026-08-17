به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اما دادگاهی همراه هیئت منصفه که قرار است فردا برگزار شود، احتمالا بزرگترین تهدید برای فعالیت های شرکت به حساب می آید.

این دادگاه به شکایتی از سوی ۳۰ ایالت آمریکا از جمله کالیفرنیا و نیویورک که در سال ۲۰۲۳ میلادی ثبت شده، مربوط است. این ایالت ها مدعی هستند متا در موارد متعددی قوانین فدرال و حریم خصوصی کودکان را نقض کرده است.

نه تنها این ایالت ها خواستار غرامت یک هزار میلیارد دلاری از متا هستند، بلکه می خواهند تغییراتی در اینستاگرام و فیس بوک ایجاد کنند از جمله پایان دادن به شمارش لایک ها و اسکرول بی نهایت.

اگر متا در پرونده ای با این مقیاس ببازد، احتمالا مجبور به اجرای تغییراتی بنیادین در ارائه سرویس شبکه های اجتماعی برای کاربران جوانتر خواهد شد. ایالت های شاکی متا خواستار تغییراتی بیشتری در شیوه عملکرد فیس بوک و متا در خصوص کاربران جوان نیز هستند.

آنها از متا می خواهند فرایند احراز هویت والدین را برای کاربران نوجوان اجرا کند، الگوریتم های توصیه محتوا را تغییر دهد، بسیاری از فیلترهای عکس که ظاهر فرد را در تصاویر تغییر می دهد، حذف کند، پخش خودکار محتوای ویدئویی را متوقف کند، اجازه ثبت چند حساب کاربری را ندهد، پست های ناپدید شونده مانند استوری های اینستاگرام را پایان دهد.

تمام این ویژگی ها بخشی مهم از تجربه استفاده کاربر از پلتفرم های متا به حساب می آیند. همچنین قابلیت های مذکور طوری طراحی شده اند تا کاربران از جمله کودکان و نوجوانان را برای مدتی طولانی تر و دفعات بیشتر به خود مشغول کنند. شاکیان مدعی هستند حتی متا کمتر استفاده کردن از پلتفرم را برای کاربران جوان از طریق مواردی مانند ارسال نوتیفیکیشن هایم متعدد، سخت تر می کند.

همچنین آنها مدعی هستند متا با هدف گرفتن کاربران کودک، سواستفاده از افراد جوان را انتخاب می کند تا آنها را در پلتفرمش به دام بیندازد تا به این ترتیب بتواند تعداد کاربران را بیشتر و کسب و کارش را گسترش دهد. در حال حاضر ارزش متا در بازار سهام حدود ۱.۵ هزار میلیارد دلار است.

این درحالی است که متا به طور مداوم چنین ادعاهایی را رد کرده است.