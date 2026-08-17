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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

تاسیس صندوق توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر با مشارکت آسیاتک

تاسیس صندوق توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر با مشارکت آسیاتک

آسیاتک در راستای توسعه فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال و زیست بوم محتوایی کشور در تاسیس صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر سرمایه‌گذاری کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، مراسم رونمایی از صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر روز شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اصغر نورالله‌زاده، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از مدیران و نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

آسیاتک با مشارکت در صندوق توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر قرار است با ارائه تسهیلات، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ایده‌های خلاق را به سرمایه و بازار متصل کند. علاوه بر این شرکت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، شرکت پگاه داده‌کاوان شریف و شرکت شتاب‌دهنده کارآفرینی اجتماعی از دیگر سرمایه‌گذاران این صندوق هستند.

محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک با اشاره به سابقه ۲۳ ساله این شرکت در ارائه خدمات زیرساختی گفت: آسیاتک طی سال‌های فعالیت خود همواره در حوزه خدمات زیرساختی و پایه حضور داشته است اما در راهبردهای جدید شرکت، حوزه محتوا نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تاسیس صندوق توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر با مشارکت آسیاتک

به گفته وی، آسیاتک در همین راستا یک شرکت زیرمجموعه نیز تاسیس کرده که فعالیت آن بر حوزه محتوا، پلتفرم‌ها و نگهداری زیرساخت‌های محتوایی متمرکز است.

یوسفی‌زاده با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این صندوق با رویکرد نوین آسیاتک هم‌سو است، تصریح کرد: انجام سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌ها در قالب یک صندوق و با مشارکت مجموعه‌های مختلف، امکان ارزیابی دقیق‌تر از پروژه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های سنجیده‌تر برای حمایت و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6918845

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