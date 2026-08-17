استان ایلام ۳۳۷ آزاده سرافراز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی صبح دوشنبه در همایش تجلیل از آزادگان ضمن تبریک سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامی، اظهار داشت: روز ۲۶ مرداد ماه سال ۱۳۶۹، شش ماه منتظر ملت شاهد بازگشت غرورآفرین آزادمردانی بود که در راه عهد و پیمانی که با خداوند سبحان و رهبر عزیز بسته بودند، مجاهدت و استقامت ورزیدند.

رحیمی با بیان اینکه آزادگان توانستند در سال‌های زجر و شکنجه، وجود خویش را از درد و بیماری‌های جسمی و روحی حفظ کنند و تقوا و مردانگی خود را مضاعف نمایند، افزود: این عزیزان در بازگشت به ایران اسلامی، در صحنه‌های مختلف اجتماعی، سرمشق و نمونه‌ای برای صلابت و استقامت مردان و زنان این دیار کهن بودند و هستند و همواره راه آنان، چراغ فروزانی برای نسل‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به آمار آزادگان استان ایلام، تصریح کرد: در پرونده بنیاد شهید استان، ۳۳۷ آزاده سرافراز دوران دفاع مقدس به ثبت رسیده است که از این تعداد، ۸۱ تن به درجه رفیع شهادت نائل آمده و چهار شهید غریب در اسارت نیز در میان آنان به چشم می‌خورد و این آمار، نشان از دلاوری‌ها و جانفشانی‌های بی‌نظیر مردان این خطه در دوران هشت سال دفاع مقدس دارد.

مدیرکل بنیاد شهید ایلام با اشاره به مدت زمان اسارت آزادگان استان، گفت: از این تعداد، چهار تن بیش از ۱۰ سال اسارت را تحمل کرده‌اند و ۸۸ تن نیز بین ۵ تا ۱۰ سال در بند رژیم بعث بوده‌اند و بیش از ۱۹۰ تن نیز بین دو تا پنج سال اسارت داشته‌اند و باقی عزیزان نیز دوره‌های کوتاه‌تری را در اسارت سپری کرده‌اند و این آمار، نشان از رنج‌ها و سختی‌های طاقت‌فرسایی دارد که این عزیزان در راه حفظ عزت و سربلندی ایران اسلامی متحمل شده‌اند.

رحیمی با اشاره به سن و سال آزادگان استان، اظهار داشت: بیش از ۲۷ تن از این عزیزان بالای ۷۰ سال سن دارند و ۴۰ درصد از جامعه آماری آزادگان استان نیز بین ۶۱ تا ۷۰ سال هستند و ۱۲۷ تن نیز بین ۵۱ تا ۶۰ سال سن دارند و این آمار نشان می‌دهد که بیش از هر زمان دیگری، این عزیزان نیازمند توجه و نگاه ویژه مسئولان و مردم هستند و نباید رشادت‌ها و جانفشانی‌های آنان را فراموش کرد.

وی با تأکید بر اینکه مثلث ایثارگری کشور، سه ضلع شهید، جانباز و آزاده دارد که دو ضلع آن متعلق به این جامعه آماری ارزشمند است، خاطرنشان کرد: همه آزادگان عزیز، دارای درصدهای مختلف جانبازی هستند و این محفل نورانی، فرصتی است تا همه با هم پیمان شویم که تا آخرین قطره خون، پای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر عزیز و شهدا بمانیم.

رحیمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای غریب در اسارت و همه آزادگان سرافرازی که در راه عزت و سربلندی ایران اسلامی جانفشانی کردند، اظهار داشت: آزادگان، اسوه‌های صبر و استقامت هستند که با بازگشت خود به میهن، برگ زرینی بر دفتر افتخارات این سرزمین افزودند و راه آنان، راهی است که با خون شهیدان آبیاری شده و با عشق به ایران، جاودانه خواهد ماند.

وی در پایان با اشاره به اینکه امروز دشمنان با جنگ نرم و رسانه‌ای به دنبال تحریف ارزش‌های این مرز و بوم هستند، گفت: وظیفه همگان است که با الگوگیری از آزادگان سرافراز، در برابر هجمه‌های فرهنگی و اعتقادی دشمن ایستادگی کرده و پیام مقاومت و ایثار را به نسل‌های آینده منتقل نمایند و امید است که چنین برنامه‌هایی بتواند بخشی از دین خود را به این اسوه‌های صبر و استقامت ادا کند.