به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد؛ قصور در تکمیل و تحویل حداقل ۸۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر در سنوات گذشته، علیرغم ایفای تعهدات مالی متقاضیان، مورد رسیدگی قرار گرفته و فرآیند مستندسازی پرونده مسئولان وقت در حال انجام است.
رسیدگی به قصور گذشته، مانع از اجرای تکالیف جاری دستگاههای اجرایی نبوده و با تأکید این نهاد نظارتی بر تسریع تکمیل پروژههای نیمهتمام و تحویل واحدها به متقاضیان، در تعامل با وزارت راه و شهرسازی مقرر شد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و از منابع داخلی، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برای تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده اختصاص یابد.
دیوان محاسبات، پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای این تعهدات را تا تکمیل پروژهها و استیفای حقوق متقاضیان ادامه خواهد داد.
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