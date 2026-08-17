حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از احیای این موقوفه پس از سال‌ها پیگیری حقوقی و اجرایی خبر داد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار کرد: حدود ۱۳۰ سال پیش واقفی به نام حاجی یونس این مکان را با نیت اطعام و برگزاری مراسم عزاداری اهل بیت (ع) وقف کرده است.

وی افزود: یکی از وظایف اصلی سازمان اوقاف، حفظ موقوفات، افزایش منافع آنها و اجرای دقیق نیت واقفان است و در همین راستا طی سال‌های گذشته اقدامات متعددی برای تثبیت وضعیت حقوقی این موقوفه و رفع مشکلات آن انجام شد.

خاموشی با اشاره به جایگاه این موقوفه بیان کرد: این مجموعه از موقعیت و ارزش قابل توجهی برخوردار است و پس از تعیین تکلیف مسائل حقوقی، شرایط برای بهره‌برداری از آن در چارچوب نیت واقف فراهم شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: خدا را شاکریم که پس از دهه‌ها، اجرای نیت واقف در این موقوفه محقق شده و امروز ثمره نیتی که حدود یک قرن پیش ثبت شده بود، در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی با تأکید بر توسعه کارکردهای فرهنگی و اجتماعی این مجموعه گفت: انتظار می‌رود مسئولان و امنای منطقه شمیران با دریافت مجوزهای لازم، برای این مکان کارکرد فرهنگی مشخص و متناسبی تعریف کنند.

خاموشی افزود: ظرفیت‌های طبیعی این مجموعه از جمله فضای سبز و درختان موجود باید در کنار برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی مورد استفاده قرار گیرد تا مردم بتوانند بیش از گذشته از این فضا بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تأکید کرد: احیای موقوفات تنها به حفظ یک ملک محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا این املاک متناسب با نیازهای روز جامعه و در راستای نیت واقف، نقش مؤثرتری در خدمت‌رسانی به مردم ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های مذهبی ماه‌های محرم و صفر اظهار کرد: برنامه‌های عزاداری اهل بیت (ع) با حضور گسترده مردم برگزار شد و این مسیر با مناسبت‌های پایانی ماه صفر از جمله رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) ادامه خواهد یافت.

خاموشی همچنین با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از همراهی مردم در شرایط مختلف کشور خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با اتکا به مردم می‌تواند مسیر پیشرفت و دستیابی به اهداف خود را با قدرت ادامه دهد و نقش مردم در عبور از چالش‌ها همواره تعیین‌کننده بوده است.