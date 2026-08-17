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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

احیای موقوفه ۱۳۰ ساله شمیران پس از سال‌ها پیگیری حقوقی

احیای موقوفه ۱۳۰ ساله شمیران پس از سال‌ها پیگیری حقوقی

شمیرانات- رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از احیای موقوفه‌ای ۱۳۰ ساله در شمیران خبر داد و گفت پس از سال‌ها پیگیری حقوقی، اجرای نیت واقف در این مجموعه برای نخستین بار محقق شد.

حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از احیای این موقوفه پس از سال‌ها پیگیری حقوقی و اجرایی خبر داد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار کرد: حدود ۱۳۰ سال پیش واقفی به نام حاجی یونس این مکان را با نیت اطعام و برگزاری مراسم عزاداری اهل بیت (ع) وقف کرده است.

وی افزود: یکی از وظایف اصلی سازمان اوقاف، حفظ موقوفات، افزایش منافع آنها و اجرای دقیق نیت واقفان است و در همین راستا طی سال‌های گذشته اقدامات متعددی برای تثبیت وضعیت حقوقی این موقوفه و رفع مشکلات آن انجام شد.

خاموشی با اشاره به جایگاه این موقوفه بیان کرد: این مجموعه از موقعیت و ارزش قابل توجهی برخوردار است و پس از تعیین تکلیف مسائل حقوقی، شرایط برای بهره‌برداری از آن در چارچوب نیت واقف فراهم شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: خدا را شاکریم که پس از دهه‌ها، اجرای نیت واقف در این موقوفه محقق شده و امروز ثمره نیتی که حدود یک قرن پیش ثبت شده بود، در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی با تأکید بر توسعه کارکردهای فرهنگی و اجتماعی این مجموعه گفت: انتظار می‌رود مسئولان و امنای منطقه شمیران با دریافت مجوزهای لازم، برای این مکان کارکرد فرهنگی مشخص و متناسبی تعریف کنند.

خاموشی افزود: ظرفیت‌های طبیعی این مجموعه از جمله فضای سبز و درختان موجود باید در کنار برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی مورد استفاده قرار گیرد تا مردم بتوانند بیش از گذشته از این فضا بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تأکید کرد: احیای موقوفات تنها به حفظ یک ملک محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا این املاک متناسب با نیازهای روز جامعه و در راستای نیت واقف، نقش مؤثرتری در خدمت‌رسانی به مردم ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های مذهبی ماه‌های محرم و صفر اظهار کرد: برنامه‌های عزاداری اهل بیت (ع) با حضور گسترده مردم برگزار شد و این مسیر با مناسبت‌های پایانی ماه صفر از جمله رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) ادامه خواهد یافت.

خاموشی همچنین با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از همراهی مردم در شرایط مختلف کشور خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با اتکا به مردم می‌تواند مسیر پیشرفت و دستیابی به اهداف خود را با قدرت ادامه دهد و نقش مردم در عبور از چالش‌ها همواره تعیین‌کننده بوده است.

کد مطلب 6918933

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