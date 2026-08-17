لغو استاندارد اجباری عیار نقره برای صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ندائی گفت: بر اساس ابلاغیه سازمان ملی استاندارد در ۶ مرداد ۱۴۰۵ و مصوبات یکصدونوزدهمین اجلاس شورای عالی استاندارد، اجرای اجباری استاندارد تعیین عیار برای مصنوعات و زیورآلات ساخته شده از نقره، صرفاً برای صادرات لغو شد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرکنندگان در سال‌های گذشته، تصریح کرد: بسیاری از فعالان این حوزه، به‌ویژه کسانی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی مرتبط حضور داشتند، با دشواری‌های متعددی در زمینه استاندارد اجباری مواجه بودند. مشکلاتی نظیر دوری مسافت استان‌ تهران، هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگرانی از آسیب دیدن آثار هنری، از جمله موانعی بود که صادرکنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

ندائی ادامه داد: تعامل سازنده با سازمان ملی استاندارد و دفاعیات تخصصی دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی در کارگروه‌های مربوطه، منجر به این شد که برای سهولت در امر صادرات توسط بخش خصوصی، این استاندارد اجباری حذف شود. این اقدام، مسیر صادرات را برای یکی از توانمندترین رشته‌های صنایع‌دستی کشور یعنی محصولات نقره هموارتر می‌کند.

وی تأکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، یکی از رسالت‌های اصلی معاونت صنایع‌دستی است.

ندائی خاطرنشان کرد: ما بر اساس سند زنجیره ارزش تولید، توزیع و صادرات و همچنین سند توسعه ملی، در حال پیگیری اصلاح ساختارهای اساسی هستیم تا سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی با فراغ بال بیشتری در حوزه صادرات فعالیت کند.